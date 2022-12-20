Месси поблагодарил своих болельщиков за поддержку Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Пост футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси стал самым популярным по количеству лайков в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Футболист выложил фото после победы своей сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре.

На фото, опубликованных Месси, он держит чемпионский кубок. Публикация набрала более 56 млн лайков. В подписи к ней футболист поблагодарил свою семью и болельщиков за поддержку. «Чемпионы мира! Сколько я об этом мечтал, насколько хотел, что до сих пор не могу поверить. Огромное спасибо моей семье, всем, кто меня поддерживает, а также всем, кто верил в нас», — написал Месси.

В финале чемпионата мира по футболу-2022 сборная Аргентины, за которую играл Месси, выиграла сборную Франции по серии пенальти при счете матча 3:3. В финальном матче Месси забил два гола и был признан лучшим игроком турнира.

Предыдущий рекорд в социальной сети принадлежал фотографии яйца. Автор фотографии тогда призвал пользователей соцсети ставить лайки на пост, чтобы поставить мировой рекорд. В результате, пост набрал более 24 млн лайков.

*Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.