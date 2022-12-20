Аргентинский болельщик умер, радуясь победе своей сборной на ЧМ-2022

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Болельщик умер, празднуя победу Аргентины в финале ЧМ-2022 Фото:

Аргентинский болельщик умер, празднуя победу своей сборной на чемпионате мира по футболу. Он погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает Daily Mail.

«Аргентинский болельщик задохнулся накинутым на плечи флагом после того, как тот застрял в колесе мотоцикла во время празднования победы на чемпионате мира», — пишет издание. Свидетели тогда увидели, как аргентинец упал на землю с флагом на шее. В местной полиции отметили, что расследование по этому делу продолжается.

Ранее в Катаре прошел чемпионат мира по футболу-2022. В финале турнира сборная Аргентины победила сборную Франции по серии пенальти при счете матча 3:3.

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Аргентинский болельщик умер, празднуя победу своей сборной на чемпионате мира по футболу. Он погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает Daily Mail. «Аргентинский болельщик задохнулся накинутым на плечи флагом после того, как тот застрял в колесе мотоцикла во время празднования победы на чемпионате мира», — пишет издание. Свидетели тогда увидели, как аргентинец упал на землю с флагом на шее. В местной полиции отметили, что расследование по этому делу продолжается. Ранее в Катаре прошел чемпионат мира по футболу-2022. В финале турнира сборная Аргентины победила сборную Франции по серии пенальти при счете матча 3:3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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