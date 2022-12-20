Аргентинский болельщик умер, радуясь победе своей сборной на ЧМ-2022

Болельщик умер, празднуя победу Аргентины в финале ЧМ-2022Фото: Thanassis Stavrakis/AP/TASS
Аргентинский болельщик умер, празднуя победу своей сборной на чемпионате мира по футболу. Он погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает Daily Mail.
«Аргентинский болельщик задохнулся накинутым на плечи флагом после того, как тот застрял в колесе мотоцикла во время празднования победы на чемпионате мира», — пишет издание. Свидетели тогда увидели, как аргентинец упал на землю с флагом на шее. В местной полиции отметили, что расследование по этому делу продолжается.
Ранее в Катаре прошел чемпионат мира по футболу-2022. В финале турнира сборная Аргентины победила сборную Франции по серии пенальти при счете матча 3:3.
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Аргентинский болельщик умер, празднуя победу своей сборной на чемпионате мира по футболу. Он погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает Daily Mail. «Аргентинский болельщик задохнулся накинутым на плечи флагом после того, как тот застрял в колесе мотоцикла во время празднования победы на чемпионате мира», — пишет издание. Свидетели тогда увидели, как аргентинец упал на землю с флагом на шее. В местной полиции отметили, что расследование по этому делу продолжается. Ранее в Катаре прошел чемпионат мира по футболу-2022. В финале турнира сборная Аргентины победила сборную Франции по серии пенальти при счете матча 3:3.