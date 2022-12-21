Песков оценил возможные итоги визита Зеленского в США

Песков: визит Зеленского в США усугубляет конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Поставки оружия на Украину усугубляют конфликт, заявил Дмитрий Песков Фото:

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США усугубляет конфликт в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставок оружия. Все это ведет к усугублению конфликта и не сулит ничего хорошего Украине», — заявил Песков, отвечая на вопрос про визит Зеленского в США.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США усугубляет конфликт в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставок оружия. Все это ведет к усугублению конфликта и не сулит ничего хорошего Украине», — заявил Песков, отвечая на вопрос про визит Зеленского в США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...