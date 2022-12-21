Песков оценил возможные итоги визита Зеленского в США

Поставки оружия на Украину усугубляют конфликт, заявил Дмитрий Песков
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США усугубляет конфликт в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставок оружия. Все это ведет к усугублению конфликта и не сулит ничего хорошего Украине», — заявил Песков, отвечая на вопрос про визит Зеленского в США.
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