21 декабря 2022

Челябинский пенсионер вытащил из реки огромную щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, лунка, удочка
Вес щуки составил почти 9 килограммов Фото:

Пенсионер из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, Алекс Г. выловил на реке Гумбейке огромную щуку. В социальных сетях он опубликовал фото рыбы и написал, что вес экземпляра составил почти девять килограммов.

«Одна поклевка, одна домой и поехала. 8,900 килограмма», — написал рыбак на своей странице в соцсети «ВКонтакте», приложив фото трофейной щуки.

URA.RU связалось с мужчиной. Он рассказал, что щуку поймал на снасти, сделанные 40 лет назад. По словам рыбака, чтобы выудить такую щуку, пришлось обновить бур, так как в обычную лунку она не пролезет.

«Размеры щук зависят от многих причин. Одна и за 15 лет вырастает до таких размеров, а другая и за 40 лет не вырастет», — добавил мужчина.

Вес щуки составил почти девять килограммов
Фото:
Трофейную рыбу мужчина поймал на реке Гумбейке
Фото:

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Пенсионер из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, Алекс Г. выловил на реке Гумбейке огромную щуку. В социальных сетях он опубликовал фото рыбы и написал, что вес экземпляра составил почти девять килограммов. «Одна поклевка, одна домой и поехала. 8,900 килограмма», — написал рыбак на своей странице в соцсети «ВКонтакте», приложив фото трофейной щуки. URA.RU связалось с мужчиной. Он рассказал, что щуку поймал на снасти, сделанные 40 лет назад. По словам рыбака, чтобы выудить такую щуку, пришлось обновить бур, так как в обычную лунку она не пролезет. «Размеры щук зависят от многих причин. Одна и за 15 лет вырастает до таких размеров, а другая и за 40 лет не вырастет», — добавил мужчина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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