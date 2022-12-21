Вес щуки составил почти 9 килограммов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Пенсионер из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, Алекс Г. выловил на реке Гумбейке огромную щуку. В социальных сетях он опубликовал фото рыбы и написал, что вес экземпляра составил почти девять килограммов.

«Одна поклевка, одна домой и поехала. 8,900 килограмма», — написал рыбак на своей странице в соцсети «ВКонтакте», приложив фото трофейной щуки.

URA.RU связалось с мужчиной. Он рассказал, что щуку поймал на снасти, сделанные 40 лет назад. По словам рыбака, чтобы выудить такую щуку, пришлось обновить бур, так как в обычную лунку она не пролезет.

«Размеры щук зависят от многих причин. Одна и за 15 лет вырастает до таких размеров, а другая и за 40 лет не вырастет», — добавил мужчина.

Вес щуки составил почти девять килограммов Фото: Алекс Г. в «ВКонтакте»