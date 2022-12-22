В Перми к 300-летию города запустят новый автобусный маршрут

К юбилею города Перми власти организуют экскурсионный автобус

23 декабря 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

В новом автобусе можно будет купить билет на целый день Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермские власти планируют к маю 2023 года запустить экскурсионный автобус под номером 300. О новом автобусе к 300-летию Перми, который будет следовать по знаковым местам города, сообщил мэр Алексей Демкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Планируем в следующем году организовать экскурсионный автобус по основным достопримечательностям города. Разумеется, у него будет символичный №300. Сейчас департамент транспорта должен оперативно провести торги, чтобы экскурсионный автобус начал курсировать уже в мае», — поделился мэр. Автобус будет оформлен в юбилейном стиле, во время поездки можно будет послушать аудиогид. Билет на поездку будет приобретаться в самом автобусе, его действие рассчитано на один день, поэтому пермяки свободно смогут выходить и обратно заходить на остановках по желанию в течение этого времени. Ранее URA.RU сообщало о слогане к 300-летию Перми. Совет по рассмотрению творческих проектов выбрал слоган: «Пермь-300. Все реально!».

Пермские власти планируют к маю 2023 года запустить экскурсионный автобус под номером 300. О новом автобусе к 300-летию Перми, который будет следовать по знаковым местам города, сообщил мэр Алексей Демкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Планируем в следующем году организовать экскурсионный автобус по основным достопримечательностям города. Разумеется, у него будет символичный №300. Сейчас департамент транспорта должен оперативно провести торги, чтобы экскурсионный автобус начал курсировать уже в мае», — поделился мэр. Автобус будет оформлен в юбилейном стиле, во время поездки можно будет послушать аудиогид. Билет на поездку будет приобретаться в самом автобусе, его действие рассчитано на один день, поэтому пермяки свободно смогут выходить и обратно заходить на остановках по желанию в течение этого времени. Ранее URA.RU сообщало о слогане к 300-летию Перми. Совет по рассмотрению творческих проектов выбрал слоган: «Пермь-300. Все реально!».