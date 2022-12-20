Оргкомитет «Пермь-300» выбрал слоган для юбилея города

Власти Перми выбрали слоган для 300-летнего юбилея города — «Пермь-300. Все реально!»

21 декабря 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Утверждение нового слогана для праздника может произойти в пятницу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Совет по рассмотрению творческих проектов 300-летнего юбилея Перми выбрал слоган для праздничных мероприятий. Для юбилея будет использоваться лозунг «Пермь-300. Все реально!». «Экспертный совет по рассмотрению и оценке творческих проектов, приуроченных к празднованию 300-летия основания Перми выбрал слоган праздничных мероприятий. Члены совета приняли решение использовать слоган — „Пермь-300. Все реально!“», — сообщает «Коммерсантъ — Прикамье». Планируется, что утверждение слогана пройдет на заседании оргкомитета в пятницу 23 декабря. Среди вариантов для лозунга были также представлены: «Пермь-300 — город открытий» и «Пермь-300. Триста лет на службе Отечеству». Ранее мэр Перми Алексей Демкин объявил о конкурсе для инициативных горожан. Пермякам предлагается представить свои проекты и идеи по улучшению города к юбилею. Победителям глава города пообещал выплатить деньги.

Совет по рассмотрению творческих проектов 300-летнего юбилея Перми выбрал слоган для праздничных мероприятий. Для юбилея будет использоваться лозунг «Пермь-300. Все реально!». «Экспертный совет по рассмотрению и оценке творческих проектов, приуроченных к празднованию 300-летия основания Перми выбрал слоган праздничных мероприятий. Члены совета приняли решение использовать слоган — „Пермь-300. Все реально!“», — сообщает «Коммерсантъ — Прикамье». Планируется, что утверждение слогана пройдет на заседании оргкомитета в пятницу 23 декабря. Среди вариантов для лозунга были также представлены: «Пермь-300 — город открытий» и «Пермь-300. Триста лет на службе Отечеству». Ранее мэр Перми Алексей Демкин объявил о конкурсе для инициативных горожан. Пермякам предлагается представить свои проекты и идеи по улучшению города к юбилею. Победителям глава города пообещал выплатить деньги.