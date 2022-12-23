При пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек

Во время пожара два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии
При пожаре в частном доме престарелых в Кемерове погибло 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«По последним данным, погибли 20 человек», — передает РИА Новости информацию ведомства. Уточняется, что еще два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии.
Возгорание произошло в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове. Пламя удалось потушить. Причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи, сообщает RT. Как стало известно, горящий пансионат является незаконным. Его владельцем является Андрей Смирнов — пастор евангельской христианской церкви, передает
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