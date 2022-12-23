23 декабря 2022

При пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машина скорой помощи. Курган , скорая помощь, фельдшер, машина скорой помощи, мед помощь, вызов врача, ковид 19
Во время пожара два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии Фото:

При пожаре в частном доме престарелых в Кемерове погибло 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«По последним данным, погибли 20 человек», — передает РИА Новости информацию ведомства. Уточняется, что еще два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии.

Возгорание произошло в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове. Пламя удалось потушить. Причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи, сообщает RT. Как стало известно, горящий пансионат является незаконным. Его владельцем является Андрей Смирнов — пастор евангельской христианской церкви, передает Life.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

При пожаре в частном доме престарелых в Кемерове погибло 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. «По последним данным, погибли 20 человек», — передает РИА Новости информацию ведомства. Уточняется, что еще два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Возгорание произошло в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове. Пламя удалось потушить. Причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи, сообщает RT. Как стало известно, горящий пансионат является незаконным. Его владельцем является Андрей Смирнов — пастор евангельской христианской церкви, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...