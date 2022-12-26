26 декабря 2022

В челябинский отряд спецназа набирают водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, военная техника, бронеавтомобиль тигр, военные учения, полигон кара хаак
Кандидаты на вступление в отряд должны иметь опыт вождения «Урал 4320» Фото:

В отряд спецназа «Оберег» из Челябинска требуются водители с опытом вождения «Урал 4320». Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе отряда, после заключения контракта военнослужащему выплачивается единоразовая выплата в 200 тысяч рублей.

«Отряд привлекается к выполнению служебно-боевых задач, в связи c чем основная особенность службы — постоянное совершенствование боевой выучки, силы и выносливости. Официальное трудоустройство», — говорится в объявлении о наборе.

Заработная плата на должности водителя в отряде начинается с 42 тысяч рублей. В случае командировки зарплата увеличивается до 200 тысяч и выше. При отправке в зону проведения спецоперации начинается льготное исчисление выслуги лет. Один год идет за полтора, а день за три.

Всем прошедшим отбор и поступившим на службу предоставляется служебное жилье в Челябинске, бесплатное медобслуживание, а также углубленное ежегодное медицинское обследование. Военнослужащие получают право на ежегодный оплачиваемый отпуск от 35 до 60 суток, бесплатный проезд к месту отдыха с одним членом семьи. Также они получают доступ к военной ипотеке.

Ранее в отряд набирали разведчиков. Все, кто подпишет контракт, также единовременно получают по 200 тысяч рублей. Для службы необходимо обладать всеми профессиональными качествами, быть подготовленным.

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В отряд спецназа «Оберег» из Челябинска требуются водители с опытом вождения «Урал 4320». Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе отряда, после заключения контракта военнослужащему выплачивается единоразовая выплата в 200 тысяч рублей. «Отряд привлекается к выполнению служебно-боевых задач, в связи c чем основная особенность службы — постоянное совершенствование боевой выучки, силы и выносливости. Официальное трудоустройство», — говорится в объявлении о наборе. Заработная плата на должности водителя в отряде начинается с 42 тысяч рублей. В случае командировки зарплата увеличивается до 200 тысяч и выше. При отправке в зону проведения спецоперации начинается льготное исчисление выслуги лет. Один год идет за полтора, а день за три. Всем прошедшим отбор и поступившим на службу предоставляется служебное жилье в Челябинске, бесплатное медобслуживание, а также углубленное ежегодное медицинское обследование. Военнослужащие получают право на ежегодный оплачиваемый отпуск от 35 до 60 суток, бесплатный проезд к месту отдыха с одним членом семьи. Также они получают доступ к военной ипотеке. Ранее в отряд набирали разведчиков. Все, кто подпишет контракт, также единовременно получают по 200 тысяч рублей. Для службы необходимо обладать всеми профессиональными качествами, быть подготовленным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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