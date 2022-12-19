19 декабря 2022

Челябинский спецназ набирает разведчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение
В отряд «Оберег» набирают профессионалов Фото:

Отряд специального назначения «Оберег», дислоцирующийся в Челябинске, ведет набор разведчиков. Объявление о наборе появилось в официальной группе отряда в социальных сетях.

«Считаешь себя подготовленным к выполнению специальных задач? Приходи! Всего три вакантные должности: разведчик-гранатометчик, разведчик-огнеметчик, разведчик», — говорится в объявлении.

Прошедшие отбор заключают официальный контракт, и начинают работать в команде профессионалов. Опыт участия в боевых действиях при поступлении в ряды спецназа приветствуется.

Разведчикам челябинского спецназа гарантируют повышенную зарплату от 200 тысяч рублей. Также 200 тысяч бойцы получат в качестве единовременной выплаты при заключении контракта на срок от одного года. Контракт можно заключить на полгода, на год и на три.

Некоторые кадры смогут попасть в ряды спецназа в день обращения. Для этого у кандидатов должны быть на руках заключение военно-врачебной комиссии, справка об отсутствии судимостей и успешно пройденное собеседование.

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Отряд специального назначения «Оберег», дислоцирующийся в Челябинске, ведет набор разведчиков. Объявление о наборе появилось в официальной группе отряда в социальных сетях. «Считаешь себя подготовленным к выполнению специальных задач? Приходи! Всего три вакантные должности: разведчик-гранатометчик, разведчик-огнеметчик, разведчик», — говорится в объявлении. Прошедшие отбор заключают официальный контракт, и начинают работать в команде профессионалов. Опыт участия в боевых действиях при поступлении в ряды спецназа приветствуется. Разведчикам челябинского спецназа гарантируют повышенную зарплату от 200 тысяч рублей. Также 200 тысяч бойцы получат в качестве единовременной выплаты при заключении контракта на срок от одного года. Контракт можно заключить на полгода, на год и на три. Некоторые кадры смогут попасть в ряды спецназа в день обращения. Для этого у кандидатов должны быть на руках заключение военно-врачебной комиссии, справка об отсутствии судимостей и успешно пройденное собеседование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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