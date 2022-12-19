Челябинский спецназ набирает разведчиков

Отряд специального назначения «Оберег», дислоцирующийся в Челябинске, ведет набор разведчиков. Объявление о наборе появилось в официальной группе отряда в социальных сетях.
«Считаешь себя подготовленным к выполнению специальных задач? Приходи! Всего три вакантные должности: разведчик-гранатометчик, разведчик-огнеметчик, разведчик», — говорится в объявлении.
Прошедшие отбор заключают официальный контракт, и начинают работать в команде профессионалов. Опыт участия в боевых действиях при поступлении в ряды спецназа приветствуется.
Разведчикам челябинского спецназа гарантируют повышенную зарплату от 200 тысяч рублей. Также 200 тысяч бойцы получат в качестве единовременной выплаты при заключении контракта на срок от одного года. Контракт можно заключить на полгода, на год и на три.
Некоторые кадры смогут попасть в ряды спецназа в день обращения. Для этого у кандидатов должны быть на руках заключение военно-врачебной комиссии, справка об отсутствии судимостей и успешно пройденное собеседование.
Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.