Челябинский спецназ набирает разведчиков

20 декабря 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

В отряд «Оберег» набирают профессионалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отряд специального назначения «Оберег», дислоцирующийся в Челябинске, ведет набор разведчиков. Объявление о наборе появилось в официальной группе отряда в социальных сетях. «Считаешь себя подготовленным к выполнению специальных задач? Приходи! Всего три вакантные должности: разведчик-гранатометчик, разведчик-огнеметчик, разведчик», — говорится в объявлении. Прошедшие отбор заключают официальный контракт, и начинают работать в команде профессионалов. Опыт участия в боевых действиях при поступлении в ряды спецназа приветствуется. Разведчикам челябинского спецназа гарантируют повышенную зарплату от 200 тысяч рублей. Также 200 тысяч бойцы получат в качестве единовременной выплаты при заключении контракта на срок от одного года. Контракт можно заключить на полгода, на год и на три. Некоторые кадры смогут попасть в ряды спецназа в день обращения. Для этого у кандидатов должны быть на руках заключение военно-врачебной комиссии, справка об отсутствии судимостей и успешно пройденное собеседование.

Отряд специального назначения «Оберег», дислоцирующийся в Челябинске, ведет набор разведчиков. Объявление о наборе появилось в официальной группе отряда в социальных сетях. «Считаешь себя подготовленным к выполнению специальных задач? Приходи! Всего три вакантные должности: разведчик-гранатометчик, разведчик-огнеметчик, разведчик», — говорится в объявлении. Прошедшие отбор заключают официальный контракт, и начинают работать в команде профессионалов. Опыт участия в боевых действиях при поступлении в ряды спецназа приветствуется. Разведчикам челябинского спецназа гарантируют повышенную зарплату от 200 тысяч рублей. Также 200 тысяч бойцы получат в качестве единовременной выплаты при заключении контракта на срок от одного года. Контракт можно заключить на полгода, на год и на три. Некоторые кадры смогут попасть в ряды спецназа в день обращения. Для этого у кандидатов должны быть на руках заключение военно-врачебной комиссии, справка об отсутствии судимостей и успешно пройденное собеседование.