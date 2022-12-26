26 декабря 2022

Губернатор ХМАО упрекнула зама во лжи во время обсуждения строительства ЖД-вокзала

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор не поверила, что заместитель не слышал о проблемах строительства Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова упрекнула своего заместителя Азата Ислаева во лжи во время обсуждения хода строительства ЖД-вокзала в городе Пыть-Яхе. Разговор об этом зашел на совещании в Сургуте, передает корреспондент URA.RU.

Во время обсуждения глава Пыть-Яха Александр Морозов сообщил по видеосвязи губернатору о двух замечаниях со стороны администрации города при возведении вокзала, и касались они комфорта граждан. Первый вопрос касался шумоизоляции, второй — путепровода через железнодорожные пути. На что Ислаев заявил губернатору, что первый раз слышит о данных проблемах. «Нет это не правда. Об этом говорилось. Ну, о путепроводе точно. Видимо, на каком-то этапе это провалилось. Это не первый раз поднимаемые вопросы. И я думаю, что они подъемные», — ответила Комарова.

В ходе обсуждения губернатор попросила изучить данные проблемы и проработать возможность их решения. При этом глава региона отметила, что решение проблем должно быть взвешенным и экономически обоснованным. «Посмотрите, пожалуйста, транспортную схему движения. Может, там можно одностороннее движение запустить. Посмотрите, пожалуйста, потому что содержать такие конструкции — может там 10 человек пройдет в день — слишком большая роскошь для небольшого городка. Посмотрите, есть потребность или нет. Может быть, каким-то другим способом, одновременно улучшающим условия транспортные в городе, можно решить этот вопрос», — добавила губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе началось строительство железнодорожного вокзала. Первым этапом строители должны завершить монтаж административной части комплекса.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова упрекнула своего заместителя Азата Ислаева во лжи во время обсуждения хода строительства ЖД-вокзала в городе Пыть-Яхе. Разговор об этом зашел на совещании в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. Во время обсуждения глава Пыть-Яха Александр Морозов сообщил по видеосвязи губернатору о двух замечаниях со стороны администрации города при возведении вокзала, и касались они комфорта граждан. Первый вопрос касался шумоизоляции, второй — путепровода через железнодорожные пути. На что Ислаев заявил губернатору, что первый раз слышит о данных проблемах. «Нет это не правда. Об этом говорилось. Ну, о путепроводе точно. Видимо, на каком-то этапе это провалилось. Это не первый раз поднимаемые вопросы. И я думаю, что они подъемные», — ответила Комарова. В ходе обсуждения губернатор попросила изучить данные проблемы и проработать возможность их решения. При этом глава региона отметила, что решение проблем должно быть взвешенным и экономически обоснованным. «Посмотрите, пожалуйста, транспортную схему движения. Может, там можно одностороннее движение запустить. Посмотрите, пожалуйста, потому что содержать такие конструкции — может там 10 человек пройдет в день — слишком большая роскошь для небольшого городка. Посмотрите, есть потребность или нет. Может быть, каким-то другим способом, одновременно улучшающим условия транспортные в городе, можно решить этот вопрос», — добавила губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе началось строительство железнодорожного вокзала. Первым этапом строители должны завершить монтаж административной части комплекса.
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