Губернатор ХМАО упрекнула зама во лжи во время обсуждения строительства ЖД-вокзала

27 декабря 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Губернатор не поверила, что заместитель не слышал о проблемах строительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова упрекнула своего заместителя Азата Ислаева во лжи во время обсуждения хода строительства ЖД-вокзала в городе Пыть-Яхе. Разговор об этом зашел на совещании в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. Во время обсуждения глава Пыть-Яха Александр Морозов сообщил по видеосвязи губернатору о двух замечаниях со стороны администрации города при возведении вокзала, и касались они комфорта граждан. Первый вопрос касался шумоизоляции, второй — путепровода через железнодорожные пути. На что Ислаев заявил губернатору, что первый раз слышит о данных проблемах. «Нет это не правда. Об этом говорилось. Ну, о путепроводе точно. Видимо, на каком-то этапе это провалилось. Это не первый раз поднимаемые вопросы. И я думаю, что они подъемные», — ответила Комарова. В ходе обсуждения губернатор попросила изучить данные проблемы и проработать возможность их решения. При этом глава региона отметила, что решение проблем должно быть взвешенным и экономически обоснованным. «Посмотрите, пожалуйста, транспортную схему движения. Может, там можно одностороннее движение запустить. Посмотрите, пожалуйста, потому что содержать такие конструкции — может там 10 человек пройдет в день — слишком большая роскошь для небольшого городка. Посмотрите, есть потребность или нет. Может быть, каким-то другим способом, одновременно улучшающим условия транспортные в городе, можно решить этот вопрос», — добавила губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе началось строительство железнодорожного вокзала. Первым этапом строители должны завершить монтаж административной части комплекса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова упрекнула своего заместителя Азата Ислаева во лжи во время обсуждения хода строительства ЖД-вокзала в городе Пыть-Яхе. Разговор об этом зашел на совещании в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. Во время обсуждения глава Пыть-Яха Александр Морозов сообщил по видеосвязи губернатору о двух замечаниях со стороны администрации города при возведении вокзала, и касались они комфорта граждан. Первый вопрос касался шумоизоляции, второй — путепровода через железнодорожные пути. На что Ислаев заявил губернатору, что первый раз слышит о данных проблемах. «Нет это не правда. Об этом говорилось. Ну, о путепроводе точно. Видимо, на каком-то этапе это провалилось. Это не первый раз поднимаемые вопросы. И я думаю, что они подъемные», — ответила Комарова. В ходе обсуждения губернатор попросила изучить данные проблемы и проработать возможность их решения. При этом глава региона отметила, что решение проблем должно быть взвешенным и экономически обоснованным. «Посмотрите, пожалуйста, транспортную схему движения. Может, там можно одностороннее движение запустить. Посмотрите, пожалуйста, потому что содержать такие конструкции — может там 10 человек пройдет в день — слишком большая роскошь для небольшого городка. Посмотрите, есть потребность или нет. Может быть, каким-то другим способом, одновременно улучшающим условия транспортные в городе, можно решить этот вопрос», — добавила губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе началось строительство железнодорожного вокзала. Первым этапом строители должны завершить монтаж административной части комплекса.