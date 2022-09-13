В Пыть-Яхе началось строительство железнодорожного вокзала

В Пыть-Яхе (ХМАО) приступили к строительству административной части будущего железнодорожного вокзала. О начале строительства доложил глава города Александр Морозов на заседании координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, говорится на сайте правительства ХМАО.
«На объект завезена спецтехника, строительные материалы. Подрядчик приступил к строительству административного здания вокзала. Все возникающие вопросы решаем совместно», — рассказал Морозов.
Как добавил заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев, строительство вокзала началось на 8 месяцев раньше запланированного срока. Это получилось благодаря слаженным действиям профильных департаментов правительства, муниципалитета и подрядчиков.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр из Пыть-Яха к ноябрю обеспечит город чистой водой. Глава администрации Пыть-Яха Александр Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что к концу октября завершится строительство водоочистных сооружений.
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