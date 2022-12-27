Белоусов: в России нет смысла создавать мобилизационную экономику

У российских властей достаточно рычагов, чтобы решить актуальные задачи экономики
В России не будут создавать мобилизационную экономику. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«Мобилизационную экономику в России создавать сейчас смысла нет», — заявил Белоусов в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что у российских властей достаточно рычагов, чтобы решить задачи, которые ставят президент РФ Владимир Путин и «сама жизнь».
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