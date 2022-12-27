Белоусов: в России нет смысла создавать мобилизационную экономику

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
У российских властей достаточно рычагов, чтобы решить актуальные задачи экономики Фото:

В России не будут создавать мобилизационную экономику. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Мобилизационную экономику в России создавать сейчас смысла нет», — заявил Белоусов в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что у российских властей достаточно рычагов, чтобы решить задачи, которые ставят президент РФ Владимир Путин и «сама жизнь».

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В России не будут создавать мобилизационную экономику. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «Мобилизационную экономику в России создавать сейчас смысла нет», — заявил Белоусов в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что у российских властей достаточно рычагов, чтобы решить задачи, которые ставят президент РФ Владимир Путин и «сама жизнь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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