Западное оружие, которое поступает Украине, часто выходит из строя и его приходится буксировать на базу НАТО, чем недовольны Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет американская газета The Washington Post.
«Отправка поврежденного оружия в Польшу «является огромной задержкой и большим разочарованием для украинских военных», — приводит издание слова исполнительного директора Центра противодействия коррупции в Украине Дарьи Каленюк. Авторы также отмечают, что Украина может ремонтировать свое оборудование на линии фронта или вблизи нее с помощью имеющихся запасных частей, но поломка оборудования, предоставленного Западом, обычно означает, что его необходимо отбуксировать обратно на объект НАТО в Польше.
Также Каленюк заявляет, что западное оружие поступает не новое, и починка поврежденного занимает много времени. Украина требует современное вооружение.
США и другие страны Запада оказывают финансовую и военную поддержку Украине после начала спецоперации РФ. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что своими действиями США и страны Евросоюза поддерживают украинский фашизм, передают «Дни.ру». Также сообщалось, что Вашингтон закупит для Украины автоматизированные системы управления полевой артиллерией IFATDS, пишет RT.
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Западное оружие, которое поступает Украине, часто выходит из строя и его приходится буксировать на базу НАТО, чем недовольны Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет американская газета The Washington Post. «Отправка поврежденного оружия в Польшу «является огромной задержкой и большим разочарованием для украинских военных», — приводит издание слова исполнительного директора Центра противодействия коррупции в Украине Дарьи Каленюк. Авторы также отмечают, что Украина может ремонтировать свое оборудование на линии фронта или вблизи нее с помощью имеющихся запасных частей, но поломка оборудования, предоставленного Западом, обычно означает, что его необходимо отбуксировать обратно на объект НАТО в Польше. Также Каленюк заявляет, что западное оружие поступает не новое, и починка поврежденного занимает много времени. Украина требует современное вооружение. США и другие страны Запада оказывают финансовую и военную поддержку Украине после начала спецоперации РФ. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что своими действиями США и страны Евросоюза поддерживают украинский фашизм, передают «Дни.ру». Также сообщалось, что Вашингтон закупит для Украины автоматизированные системы управления полевой артиллерией IFATDS, пишет RT.