Washington Post: украинские солдаты недовольны западной техникой, которая часто выходит из строя

27 декабря 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Украина требует от США и стран НАТО современное вооружение, пишет американское издание Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западное оружие, которое поступает Украине, часто выходит из строя и его приходится буксировать на базу НАТО, чем недовольны Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет американская газета The Washington Post. «Отправка поврежденного оружия в Польшу «является огромной задержкой и большим разочарованием для украинских военных», — приводит издание слова исполнительного директора Центра противодействия коррупции в Украине Дарьи Каленюк. Авторы также отмечают, что Украина может ремонтировать свое оборудование на линии фронта или вблизи нее с помощью имеющихся запасных частей, но поломка оборудования, предоставленного Западом, обычно означает, что его необходимо отбуксировать обратно на объект НАТО в Польше. Также Каленюк заявляет, что западное оружие поступает не новое, и починка поврежденного занимает много времени. Украина требует современное вооружение. США и другие страны Запада оказывают финансовую и военную поддержку Украине после начала спецоперации РФ. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что своими действиями США и страны Евросоюза поддерживают украинский фашизм, передают «Дни.ру». Также сообщалось, что Вашингтон закупит для Украины автоматизированные системы управления полевой артиллерией IFATDS, пишет RT.

Западное оружие, которое поступает Украине, часто выходит из строя и его приходится буксировать на базу НАТО, чем недовольны Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет американская газета The Washington Post. «Отправка поврежденного оружия в Польшу «является огромной задержкой и большим разочарованием для украинских военных», — приводит издание слова исполнительного директора Центра противодействия коррупции в Украине Дарьи Каленюк. Авторы также отмечают, что Украина может ремонтировать свое оборудование на линии фронта или вблизи нее с помощью имеющихся запасных частей, но поломка оборудования, предоставленного Западом, обычно означает, что его необходимо отбуксировать обратно на объект НАТО в Польше. Также Каленюк заявляет, что западное оружие поступает не новое, и починка поврежденного занимает много времени. Украина требует современное вооружение. США и другие страны Запада оказывают финансовую и военную поддержку Украине после начала спецоперации РФ. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что своими действиями США и страны Евросоюза поддерживают украинский фашизм, передают «Дни.ру». Также сообщалось, что Вашингтон закупит для Украины автоматизированные системы управления полевой артиллерией IFATDS, пишет RT.