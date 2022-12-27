Рогов раскрыл обманную стратегию Киева, заговорившего о переговорах

Рогов: Киев заговорил о переговорах, чтобы дождаться оружия от Запада
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Предложение Украины провести переговоры — часть стратегии по затягиванию времени Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина предложила провести мирные переговоры с Россией на площадке ООН чтобы получить оперативную паузу, во время которой она успеет получить дополнительную западную помощь, а ее армия сможет перегруппироваться. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Говоря условно, это очередные минские договоренности. Они хотят получить оперативную паузу, чтобы не было нашего наступления, а были тянущиеся переговоры, за время которых можно будет получить от Запада новую поддержку, оружие — не секрет, что снарядный голод в ВСУ уже начинается», — рассказал Рогов агентству ТАСС. Он обратил внимание, что это стратегия по затягиванию времени.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце февраля Киев намерен провести «мирный саммит» на площадке ООН. В организации подтвердили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш готов выступить посредником в украинском конфликте, передает RT. Гутерриш уточнил, что это произойдет только при согласии всех сторон.

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Украина предложила провести мирные переговоры с Россией на площадке ООН чтобы получить оперативную паузу, во время которой она успеет получить дополнительную западную помощь, а ее армия сможет перегруппироваться. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Говоря условно, это очередные минские договоренности. Они хотят получить оперативную паузу, чтобы не было нашего наступления, а были тянущиеся переговоры, за время которых можно будет получить от Запада новую поддержку, оружие — не секрет, что снарядный голод в ВСУ уже начинается», — рассказал Рогов агентству ТАСС. Он обратил внимание, что это стратегия по затягиванию времени. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце февраля Киев намерен провести «мирный саммит» на площадке ООН. В организации подтвердили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш готов выступить посредником в украинском конфликте, передает RT. Гутерриш уточнил, что это произойдет только при согласии всех сторон.
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