Рогов раскрыл обманную стратегию Киева, заговорившего о переговорах

Рогов: Киев заговорил о переговорах, чтобы дождаться оружия от Запада

27 декабря 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Предложение Украины провести переговоры — часть стратегии по затягиванию времени Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина предложила провести мирные переговоры с Россией на площадке ООН чтобы получить оперативную паузу, во время которой она успеет получить дополнительную западную помощь, а ее армия сможет перегруппироваться. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Говоря условно, это очередные минские договоренности. Они хотят получить оперативную паузу, чтобы не было нашего наступления, а были тянущиеся переговоры, за время которых можно будет получить от Запада новую поддержку, оружие — не секрет, что снарядный голод в ВСУ уже начинается», — рассказал Рогов агентству ТАСС. Он обратил внимание, что это стратегия по затягиванию времени. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце февраля Киев намерен провести «мирный саммит» на площадке ООН. В организации подтвердили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш готов выступить посредником в украинском конфликте, передает RT. Гутерриш уточнил, что это произойдет только при согласии всех сторон.

Украина предложила провести мирные переговоры с Россией на площадке ООН чтобы получить оперативную паузу, во время которой она успеет получить дополнительную западную помощь, а ее армия сможет перегруппироваться. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Говоря условно, это очередные минские договоренности. Они хотят получить оперативную паузу, чтобы не было нашего наступления, а были тянущиеся переговоры, за время которых можно будет получить от Запада новую поддержку, оружие — не секрет, что снарядный голод в ВСУ уже начинается», — рассказал Рогов агентству ТАСС. Он обратил внимание, что это стратегия по затягиванию времени. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце февраля Киев намерен провести «мирный саммит» на площадке ООН. В организации подтвердили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш готов выступить посредником в украинском конфликте, передает RT. Гутерриш уточнил, что это произойдет только при согласии всех сторон.