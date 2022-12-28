Политолог предрек серьезный ответ России в случае покушения на Путина

Политолог Максимов: Россия зеркально ответит Западу в случае покушения на Путина

28 декабря 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Россия ответит зеркально в случае покушения на Путина, заявил Андрей Максимов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В случае возникновения угрозы физического устранения президента РФ Владимира Путина Россия даст зеркальный ответ. Об этом заявил политолог Андрей Максимов. «Я думаю, что мы готовы к такого рода действиям. У нас есть аналогичные решения для подобных ситуаций. Упреждающий удар мы допускать не будем, но в случае, если кто-то всерьез перейдет от слов к делу, все будет зеркально», — заявил политолог, отвечая на вопрос о физическом устранении Путина. Его слова приводит Пятый канал. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США готовят покушение на Путина. Помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что оказанное на Россию давление является беспрецедентным. У такого давления нет аналогов в недавней истории, дополнил он. Его слова приводит RT.

В случае возникновения угрозы физического устранения президента РФ Владимира Путина Россия даст зеркальный ответ. Об этом заявил политолог Андрей Максимов. «Я думаю, что мы готовы к такого рода действиям. У нас есть аналогичные решения для подобных ситуаций. Упреждающий удар мы допускать не будем, но в случае, если кто-то всерьез перейдет от слов к делу, все будет зеркально», — заявил политолог, отвечая на вопрос о физическом устранении Путина. Его слова приводит Пятый канал. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США готовят покушение на Путина. Помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что оказанное на Россию давление является беспрецедентным. У такого давления нет аналогов в недавней истории, дополнил он. Его слова приводит RT.