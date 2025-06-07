Украина пыталась атаковать Россию 311 беспилотниками

За сутки уничтожено 311 украинских беспилотников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За сутки 6-7 июня российская ПВО сбила 3111 беспилотников над территорией страны. Из них 140 атаковали территории вне зоны СВО, сообщили в Минобороны России.
«Сбиты 311 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 140 — вне зоны СВО», — передает Минобороны России в Telegram.
Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. Также ликвидированы пункты пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
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