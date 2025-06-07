Украина пыталась атаковать Россию 311 беспилотниками

Российская ПВО сбила за сутки 311 беспилотников ВСУ
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За сутки уничтожено 311 украинских беспилотников
За сутки уничтожено 311 украинских беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За сутки 6-7 июня российская ПВО сбила 3111 беспилотников над территорией страны. Из них 140 атаковали территории вне зоны СВО, сообщили в Минобороны России.

«Сбиты 311 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 140 — вне зоны СВО», — передает Минобороны России в Telegram.

Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. Также ликвидированы пункты пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

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За сутки 6-7 июня российская ПВО сбила 3111 беспилотников над территорией страны. Из них 140 атаковали территории вне зоны СВО, сообщили в Минобороны России. «Сбиты 311 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 140 — вне зоны СВО», — передает Минобороны России в Telegram. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. Также ликвидированы пункты пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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