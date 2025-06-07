Мединский: Украине передан список на обмен военнопленных

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Украина получила от российской стороны первый список из 640 военнопленных, подлежащих обмену. В списке категории «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь». Об этом заявил Владимир Мединский.
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