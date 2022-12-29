Власти Косово обвинили Россию в разжигании конфликта с Сербией

29 декабря 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Россия якобы виновна в разжигании конфликта в Сербии, заявил Бесник Бислими Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Россия разжигает конфликт между Сербией и Косово, чтобы отвлечь внимание от спецоперации на Украине. Об этом заявил первый вице-премьер Косово Бесник Бислими. «Есть зарегистрированные свидетельства того, что людей в сербских военизированных формированиях поддерживает Российско-сербский гуманитарный центр. Я думаю, что никто не отрицает присутствие и влияние России», — заявил Беслими в эфире радиостанции Times Radio. Он утверждает, что Россия якобы тем самым пытается отвлечь внимание от конфликта на Украине. Межэтнический конфликт между Сербией и Косово имеет многолетнюю историю. В конце 90-х противостояние переросло в вооруженные столкновения. Из-за специфики затяжных конфликтов вооруженные противостояния в них идут не постоянно. Они могут вспыхивать, а могут затухать. 11 декабря 2022 года «Федеральное агентство новостей» сообщило о новой эскалации в противостоянии местных сербов с непризнанной республикой Косово. Кандидат военных наук РФ Александр Бартош заявил, что Запад развязывает войну в регионе чужими руками.

Россия разжигает конфликт между Сербией и Косово, чтобы отвлечь внимание от спецоперации на Украине. Об этом заявил первый вице-премьер Косово Бесник Бислими. «Есть зарегистрированные свидетельства того, что людей в сербских военизированных формированиях поддерживает Российско-сербский гуманитарный центр. Я думаю, что никто не отрицает присутствие и влияние России», — заявил Беслими в эфире радиостанции Times Radio. Он утверждает, что Россия якобы тем самым пытается отвлечь внимание от конфликта на Украине. Межэтнический конфликт между Сербией и Косово имеет многолетнюю историю. В конце 90-х противостояние переросло в вооруженные столкновения. Из-за специфики затяжных конфликтов вооруженные противостояния в них идут не постоянно. Они могут вспыхивать, а могут затухать. 11 декабря 2022 года «Федеральное агентство новостей» сообщило о новой эскалации в противостоянии местных сербов с непризнанной республикой Косово. Кандидат военных наук РФ Александр Бартош заявил, что Запад развязывает войну в регионе чужими руками.