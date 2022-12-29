Синоптики ХМАО озвучили прогноз погоды на 2023 год

Синоптики составили приблизительный прогноз погоды на 2023 год Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По прогнозу гидрометцентра Югры нынешняя зима будет более холодная, чем прошлая. Но вместе с этим в округ может прийти ранняя весна и продолжительное лето. Об этом URA.RU рассказали в гидрометцентре ХМАО и доцент кафедры географии НВГУ Вера Кузнецова.

«Если опираться на данные Гидрометцентра России, то в декабре на территории Югры температура не превысит среднюю многолетнюю температуру. В январе на севере региона ожидается температура выше нормы. В феврале на востоке округа температура опустится ниже нормы», — рассказали в гидрометцентре. Там добавили, что в сравнении прошлым годом, ожидается малоснежная и холодная зима.

Доцент кафедры географии НВГУ Вера Кузнецова ранее рассказала журналисту агентства, что климат Югры имеет тенденцию повышения средней годовой температуры воздуха в таежной зоне. Судя по прогнозам, в ХМАО может наступить теплая зима, ранняя весна и продолжительное лето.

Судя по прогнозам погоды, собранным за последние 15 лет, синоптики составили примерную среднюю температуру на каждый месяц. Выглядит она следующим образом: