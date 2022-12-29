29 декабря 2022

Синоптики ХМАО озвучили прогноз погоды на 2023 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман». Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, зима
Синоптики составили приблизительный прогноз погоды на 2023 год Фото:

По прогнозу гидрометцентра Югры нынешняя зима будет более холодная, чем прошлая. Но вместе с этим в округ может прийти ранняя весна и продолжительное лето. Об этом URA.RU рассказали в гидрометцентре ХМАО и доцент кафедры географии НВГУ Вера Кузнецова.

«Если опираться на данные Гидрометцентра России, то в декабре на территории Югры температура не превысит среднюю многолетнюю температуру. В январе на севере региона ожидается температура выше нормы. В феврале на востоке округа температура опустится ниже нормы», — рассказали в гидрометцентре. Там добавили, что в сравнении прошлым годом, ожидается малоснежная и холодная зима.

Доцент кафедры географии НВГУ Вера Кузнецова ранее рассказала журналисту агентства, что климат Югры имеет тенденцию повышения средней годовой температуры воздуха в таежной зоне. Судя по прогнозам, в ХМАО может наступить теплая зима, ранняя весна и продолжительное лето.

Судя по прогнозам погоды, собранным за последние 15 лет, синоптики составили примерную среднюю температуру на каждый месяц. Выглядит она следующим образом:

  • Январь — -17, -22 градуса
  • Февраль — -14, -19 градусов
  • Март — -5, -11градусов
  • Апрель — +4, -3 градуса
  • Май — +13, +4 градуса
  • Июнь — +21, +11 градусов
  • Июль — +24, +13 градусов
  • Август — +20, +11 градусов
  • Сентябрь — +12, +5 градусов
  • Октябрь — +3, -1 градус
  • Ноябрь — -7, -11 градусов
  • Декабрь — -14, -18 градусов

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По прогнозу гидрометцентра Югры нынешняя зима будет более холодная, чем прошлая. Но вместе с этим в округ может прийти ранняя весна и продолжительное лето. Об этом URA.RU рассказали в гидрометцентре ХМАО и доцент кафедры географии НВГУ Вера Кузнецова. «Если опираться на данные Гидрометцентра России, то в декабре на территории Югры температура не превысит среднюю многолетнюю температуру. В январе на севере региона ожидается температура выше нормы. В феврале на востоке округа температура опустится ниже нормы», — рассказали в гидрометцентре. Там добавили, что в сравнении прошлым годом, ожидается малоснежная и холодная зима. Доцент кафедры географии НВГУ Вера Кузнецова ранее рассказала журналисту агентства, что климат Югры имеет тенденцию повышения средней годовой температуры воздуха в таежной зоне. Судя по прогнозам, в ХМАО может наступить теплая зима, ранняя весна и продолжительное лето. Судя по прогнозам погоды, собранным за последние 15 лет, синоптики составили примерную среднюю температуру на каждый месяц. Выглядит она следующим образом:
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