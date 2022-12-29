Синоптики ХМАО озвучили прогноз погоды на 2023 год

По прогнозу гидрометцентра Югры нынешняя зима будет более холодная, чем прошлая. Но вместе с этим в округ может прийти ранняя весна и продолжительное лето. Об этом URA.RU рассказали в гидрометцентре ХМАО и доцент кафедры географии НВГУ Вера Кузнецова.
«Если опираться на данные Гидрометцентра России, то в декабре на территории Югры температура не превысит среднюю многолетнюю температуру. В январе на севере региона ожидается температура выше нормы. В феврале на востоке округа температура опустится ниже нормы», — рассказали в гидрометцентре. Там добавили, что в сравнении прошлым годом, ожидается малоснежная и холодная зима.
Доцент кафедры географии НВГУ Вера Кузнецова ранее рассказала журналисту агентства, что климат Югры имеет тенденцию повышения средней годовой температуры воздуха в таежной зоне. Судя по прогнозам, в ХМАО может наступить теплая зима, ранняя весна и продолжительное лето.
Судя по прогнозам погоды, собранным за последние 15 лет, синоптики составили примерную среднюю температуру на каждый месяц. Выглядит она следующим образом:
- Январь — -17, -22 градуса
- Февраль — -14, -19 градусов
- Март — -5, -11градусов
- Апрель — +4, -3 градуса
- Май — +13, +4 градуса
- Июнь — +21, +11 градусов
- Июль — +24, +13 градусов
- Август — +20, +11 градусов
- Сентябрь — +12, +5 градусов
- Октябрь — +3, -1 градус
- Ноябрь — -7, -11 градусов
- Декабрь — -14, -18 градусов
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