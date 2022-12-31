Депутат Госдумы Бессараб назвала самые важные изменения для россиян по выплатам в 2023 году

Депутат Госдумы Бессараб: в 2023 году увеличатся пенсии и зарплаты бюджетников

01 января 2023 в 07:05 Размер текста - 17 +

В 2023 году зарплаты вырастут у 3,5 миллиона бюджетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России с нового года повысятся пенсии по старости и инвалидности, а также зарплаты для бюджетников по всей стране. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Для граждан с 1 января 2023 года уже будут повышены страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца на 4,8%. Будут повышены МРОТ и прожиточный минимум, что за собой повлечет увеличение заработных плат бюджетников. Это 3,5 миллиона человек. Также произойдет увеличение социальных выплат, зависящих от этих показателей», — сказала Светлана Бессараб. Также, напомнила депутат Госдумы, в стране появится единая выплата для семей с детьми. «Кроме того, с 1 января вводится универсальное пособие для семей с детьми. Все без исключения нуждающиеся семьи с детками задолго до рождения и до его 17 лет получат поддержку от государства. Наверно, это самое главное», — уточнила она. «Также есть поручение президента об увеличении заработных плат бюджетникам на уровне не ниже средней заработной платы по региону. Это прежде всего работники культуры, школ искусств для деток, те кто сегодня остался на низком уровне доходов. Они получат руку помощи от государства и тоже смогут рассчитывать на более высокие заработные платы. Конечно, очень важно для страны, особенно для сельской местности, где достаточно сложно подыскать персонал», — заключила Бессараб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России с нового года повысятся пенсии по старости и инвалидности, а также зарплаты для бюджетников по всей стране. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Для граждан с 1 января 2023 года уже будут повышены страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца на 4,8%. Будут повышены МРОТ и прожиточный минимум, что за собой повлечет увеличение заработных плат бюджетников. Это 3,5 миллиона человек. Также произойдет увеличение социальных выплат, зависящих от этих показателей», — сказала Светлана Бессараб. Также, напомнила депутат Госдумы, в стране появится единая выплата для семей с детьми. «Кроме того, с 1 января вводится универсальное пособие для семей с детьми. Все без исключения нуждающиеся семьи с детками задолго до рождения и до его 17 лет получат поддержку от государства. Наверно, это самое главное», — уточнила она. «Также есть поручение президента об увеличении заработных плат бюджетникам на уровне не ниже средней заработной платы по региону. Это прежде всего работники культуры, школ искусств для деток, те кто сегодня остался на низком уровне доходов. Они получат руку помощи от государства и тоже смогут рассчитывать на более высокие заработные платы. Конечно, очень важно для страны, особенно для сельской местности, где достаточно сложно подыскать персонал», — заключила Бессараб.