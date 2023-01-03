Захарова поставила «диагноз» министру Литвы, предложившему ввести «карантин» для русской культуры

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова считает, что Симонас Кайрис сам находится на «ментальном карантине» Фото:
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложение министра культуры Литвы Симонаса Кайриса о введении «ментального карантина» для России тянет на премию «Нобеля или Дарвина». Об этом чиновница написала в своем telegram-канале.

«Симонас, вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию, не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», — написала Мария Захарова.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис, выступая на национальном телевидении, заявил, что в стране нужно на время отменить русскую культуру из-за конфликта России и Украины. Он одобрил идею ввести «ментальный карантин». Западные страны периодически вводят ограничения против России из-за спецоперации на Украине.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложение министра культуры Литвы Симонаса Кайриса о введении «ментального карантина» для России тянет на премию «Нобеля или Дарвина». Об этом чиновница написала в своем telegram-канале. «Симонас, вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию, не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», — написала Мария Захарова. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис, выступая на национальном телевидении, заявил, что в стране нужно на время отменить русскую культуру из-за конфликта России и Украины. Он одобрил идею ввести «ментальный карантин». Западные страны периодически вводят ограничения против России из-за спецоперации на Украине.
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