Захарова поставила «диагноз» министру Литвы, предложившему ввести «карантин» для русской культуры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложение министра культуры Литвы Симонаса Кайриса о введении «ментального карантина» для России тянет на премию «Нобеля или Дарвина». Об этом чиновница написала в своем telegram-канале.
«Симонас, вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию, не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», — написала Мария Захарова.
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис, выступая на национальном телевидении, заявил, что в стране нужно на время отменить русскую культуру из-за конфликта России и Украины. Он одобрил идею ввести «ментальный карантин». Западные страны периодически вводят ограничения против России из-за спецоперации на Украине.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложение министра культуры Литвы Симонаса Кайриса о введении «ментального карантина» для России тянет на премию «Нобеля или Дарвина». Об этом чиновница написала в своем telegram-канале. «Симонас, вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию, не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», — написала Мария Захарова. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис, выступая на национальном телевидении, заявил, что в стране нужно на время отменить русскую культуру из-за конфликта России и Украины. Он одобрил идею ввести «ментальный карантин». Западные страны периодически вводят ограничения против России из-за спецоперации на Украине.