Глава Минкульта Литвы Кайрис предложил запретить русскую культуру

В Литве нужно на время отменить русскую культуру из-за конфликта России и Украины. Такое мнение высказал министр культуры Литвы Симонас Кайрис в дискуссионной программе «ТВ-форум» в эфире национального телевидения.
Глава Минкульта Литвы поддержал инициативу министра культуры Украины Александра Ткаченко, заявившего, что Россия намеренно использует культуру как «оружие для распространения своей идеологии». «Он [Ткаченко] просит простой вещи: во время конфликта мы должны отказаться от произведений, которые раньше казались нам приемлемыми», — цитирует Кайриса портал LRT.
Кайрис также одобрил идею ввести «ментальный карантин» и на время забросить российскую культуру. По его словам, нельзя принимать авторитарные меры. Глава Минкульта Литвы призвал людей к личной осознанности.
Западные страны вводят ограничения против России из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что они направлены на «отмену России». В Литве признали Россию террористическим государством, сообщает сайт
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.