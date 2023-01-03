Глава Минкульта Литвы Кайрис предложил запретить русскую культуру

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В Литве хотят временно отказаться от российских произведений Фото:
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В Литве нужно на время отменить русскую культуру из-за конфликта России и Украины. Такое мнение высказал министр культуры Литвы Симонас Кайрис в дискуссионной программе «ТВ-форум» в эфире национального телевидения.

Глава Минкульта Литвы поддержал инициативу министра культуры Украины Александра Ткаченко, заявившего, что Россия намеренно использует культуру как «оружие для распространения своей идеологии». «Он [Ткаченко] просит простой вещи: во время конфликта мы должны отказаться от произведений, которые раньше казались нам приемлемыми», — цитирует Кайриса портал LRT.

Кайрис также одобрил идею ввести «ментальный карантин» и на время забросить российскую культуру. По его словам, нельзя принимать авторитарные меры. Глава Минкульта Литвы призвал людей к личной осознанности.

Западные страны вводят ограничения против России из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что они направлены на «отмену России». В Литве признали Россию террористическим государством, сообщает сайт MK.RU.

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В Литве нужно на время отменить русскую культуру из-за конфликта России и Украины. Такое мнение высказал министр культуры Литвы Симонас Кайрис в дискуссионной программе «ТВ-форум» в эфире национального телевидения. Глава Минкульта Литвы поддержал инициативу министра культуры Украины Александра Ткаченко, заявившего, что Россия намеренно использует культуру как «оружие для распространения своей идеологии». «Он [Ткаченко] просит простой вещи: во время конфликта мы должны отказаться от произведений, которые раньше казались нам приемлемыми», — цитирует Кайриса портал LRT. Кайрис также одобрил идею ввести «ментальный карантин» и на время забросить российскую культуру. По его словам, нельзя принимать авторитарные меры. Глава Минкульта Литвы призвал людей к личной осознанности. Западные страны вводят ограничения против России из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что они направлены на «отмену России». В Литве признали Россию террористическим государством, сообщает сайт MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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