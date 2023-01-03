03 января 2023

Внук де Голля заступился за Россию

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Франция и Россия находятся в лагере победителей нацистского оккупанта, сказал Пьер де Голль Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Запада давно спланировали санкции против России. Сейчас русские просто защищаются от санкций, заявил внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.

«Количество и глубина санкций показывают, что все это [заговор против РФ] было спланировано очень давно. Это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы», — сказал Пьер де Голль в интервью AgoraVox.

Внук бывшего президента также добавил, что российская сторона не виновата в масштабном экономическом кризисе, ответственность за который Запад перекладывает на Россию. «Русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11000 санкций, плюс девятый пакет», — отметил де Голль, назвав такую защиту законной и естественной.

По его словам, Европа обязана поддерживать хорошие отношения с Москвой ради сохранения стабильности в мире. «Россия является одной из стран в лагере победителей с Францией против нацистского оккупанта. Мой дед всегда старался сохранить эти отношения с Россией», — подытожил внук экс-главы Франции.

После начала спецоперации на Украине Запад ввел против России ряд санкций. Однако эти же антироссийские запреты привели к крупному энергетическому и экономическому кризису в Европе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все ограничения «вернулись бумерангом» к организаторам, передают «Дни.ру». Всемирный банк же начал напрямую обвинять Россию в мировом кризисе, пишет деловое издание «Взгляд».

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Страны Запада давно спланировали санкции против России. Сейчас русские просто защищаются от санкций, заявил внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль. «Количество и глубина санкций показывают, что все это [заговор против РФ] было спланировано очень давно. Это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы», — сказал Пьер де Голль в интервью AgoraVox. Внук бывшего президента также добавил, что российская сторона не виновата в масштабном экономическом кризисе, ответственность за который Запад перекладывает на Россию. «Русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11000 санкций, плюс девятый пакет», — отметил де Голль, назвав такую защиту законной и естественной. По его словам, Европа обязана поддерживать хорошие отношения с Москвой ради сохранения стабильности в мире. «Россия является одной из стран в лагере победителей с Францией против нацистского оккупанта. Мой дед всегда старался сохранить эти отношения с Россией», — подытожил внук экс-главы Франции. После начала спецоперации на Украине Запад ввел против России ряд санкций. Однако эти же антироссийские запреты привели к крупному энергетическому и экономическому кризису в Европе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все ограничения «вернулись бумерангом» к организаторам, передают «Дни.ру». Всемирный банк же начал напрямую обвинять Россию в мировом кризисе, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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