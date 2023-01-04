Украина намерена отправить миротворцев на ЗАЭС без согласия России

Украина хочет, чтобы ООН направила своих миротворцев на Запорожскую атомную электростанцию, даже если Россия не даст на это разрешение. Об этом заявил глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин.
«На внутренней встрече в среду официальные лица Украины обсудят, как поднять вопрос о миротворцах в Совете Безопасности ООН», — передает Reuters слова Котина. Он уточнил, что сейчас Россия может наложить вето на любую резолюцию Совета Безопасности по миротворцам.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провели консультацию в Москве. По итогам встречи в «Росатоме» заявили о близости позиций по вопросу создания зоны безопасности на Запорожской АЭС, передает телеканал 360. Планируется провести несколько дополнительных консультаций, чтобы подготовить проект декларации по созданию такой зоны.
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Украина хочет, чтобы ООН направила своих миротворцев на Запорожскую атомную электростанцию, даже если Россия не даст на это разрешение. Об этом заявил глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин. «На внутренней встрече в среду официальные лица Украины обсудят, как поднять вопрос о миротворцах в Совете Безопасности ООН», — передает Reuters слова Котина. Он уточнил, что сейчас Россия может наложить вето на любую резолюцию Совета Безопасности по миротворцам. Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провели консультацию в Москве. По итогам встречи в «Росатоме» заявили о близости позиций по вопросу создания зоны безопасности на Запорожской АЭС, передает телеканал 360. Планируется провести несколько дополнительных консультаций, чтобы подготовить проект декларации по созданию такой зоны.