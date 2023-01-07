07 января 2023

В дагестанском городе прогремел мощный взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, жилой дом, пожар, гарь, взрыв, происшествие, копоть, последствия взрыва, улица стахановская51а
Взрыв и пожар произошли в шестиэтажном жилом доме в Хасавюрте Фото:

Мощный взрыв произошел в жилом доме в Хасавюрте в Республике Дагестан. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

«В 02:35 08.01.2023 год по системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрт по улице Датуева 35 на первом этаже 6 этажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием», — сообщает МЧС. В ведомстве уточнили, что по предварительной информации имеются пострадавшие.

Обновлено в 6:14: по предварительным данным, пять человек пострадали в ходе происшествия, двое из них госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает ТАСС.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Мощный взрыв произошел в жилом доме в Хасавюрте в Республике Дагестан. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Республике Дагестан. «В 02:35 08.01.2023 год по системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрт по улице Датуева 35 на первом этаже 6 этажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием», — сообщает МЧС. В ведомстве уточнили, что по предварительной информации имеются пострадавшие. Обновлено в 6:14: по предварительным данным, пять человек пострадали в ходе происшествия, двое из них госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...