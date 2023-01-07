В дагестанском городе прогремел мощный взрыв. Видео 08 января 2023 в 05:21 Размер текста - 17 + Взрыв и пожар произошли в шестиэтажном жилом доме в Хасавюрте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мощный взрыв произошел в жилом доме в Хасавюрте в Республике Дагестан. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Республике Дагестан. «В 02:35 08.01.2023 год по системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрт по улице Датуева 35 на первом этаже 6 этажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием», — сообщает МЧС. В ведомстве уточнили, что по предварительной информации имеются пострадавшие. Обновлено в 6:14: по предварительным данным, пять человек пострадали в ходе происшествия, двое из них госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает ТАСС. Мощный взрыв произошел в жилом доме в Хасавюрте в Республике Дагестан. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Республике Дагестан. «В 02:35 08.01.2023 год по системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрт по улице Датуева 35 на первом этаже 6 этажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием», — сообщает МЧС. В ведомстве уточнили, что по предварительной информации имеются пострадавшие. Обновлено в 6:14: по предварительным данным, пять человек пострадали в ходе происшествия, двое из них госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает ТАСС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям