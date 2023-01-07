Мощный взрыв произошел в жилом доме в Хасавюрте в Республике Дагестан. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
«В 02:35 08.01.2023 год по системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрт по улице Датуева 35 на первом этаже 6 этажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием», — сообщает МЧС. В ведомстве уточнили, что по предварительной информации имеются пострадавшие.
Обновлено в 6:14: по предварительным данным, пять человек пострадали в ходе происшествия, двое из них госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает ТАСС.
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Мощный взрыв произошел в жилом доме в Хасавюрте в Республике Дагестан. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Республике Дагестан. «В 02:35 08.01.2023 год по системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрт по улице Датуева 35 на первом этаже 6 этажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием», — сообщает МЧС. В ведомстве уточнили, что по предварительной информации имеются пострадавшие. Обновлено в 6:14: по предварительным данным, пять человек пострадали в ходе происшествия, двое из них госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает ТАСС.