В Киеве признались в усталости от конфликта

Украинский политтехнолог Раимов: политики Киева устали от конфликта
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Усталость от конфликта с Россией станет мотивом для переговоров с Россией, заявил Дмитрий Раимов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Среди украинских политиков заметна усталость от конфликта с Россией. Об этом заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов.

«Общий тренд — это некая нарастающая усталость от конфликта. Очевидно, что есть желание (украинских) политиков, будущих политиков и бизнесменов попытаться сыграть на этой усталости и выйти на политическую арену», — цитирует слова Раимова интернет газета «Вести.ру».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Стороны уже проводили переговоры о заключении мира. Они состоялись в конце марта в Турции. Однако по их результатам документ о перемирии не был подписан. В декабре Зеленский предложил России «формулу мира». Она состоит из пяти пунктов — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. Однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры на этих условиях, сообщает RT.

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Среди украинских политиков заметна усталость от конфликта с Россией. Об этом заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов. «Общий тренд — это некая нарастающая усталость от конфликта. Очевидно, что есть желание (украинских) политиков, будущих политиков и бизнесменов попытаться сыграть на этой усталости и выйти на политическую арену», — цитирует слова Раимова интернет газета «Вести.ру». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Стороны уже проводили переговоры о заключении мира. Они состоялись в конце марта в Турции. Однако по их результатам документ о перемирии не был подписан. В декабре Зеленский предложил России «формулу мира». Она состоит из пяти пунктов — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. Однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры на этих условиях, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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