В Киеве признались в усталости от конфликта

Украинский политтехнолог Раимов: политики Киева устали от конфликта

09 января 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Усталость от конфликта с Россией станет мотивом для переговоров с Россией, заявил Дмитрий Раимов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди украинских политиков заметна усталость от конфликта с Россией. Об этом заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов. «Общий тренд — это некая нарастающая усталость от конфликта. Очевидно, что есть желание (украинских) политиков, будущих политиков и бизнесменов попытаться сыграть на этой усталости и выйти на политическую арену», — цитирует слова Раимова интернет газета «Вести.ру». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Стороны уже проводили переговоры о заключении мира. Они состоялись в конце марта в Турции. Однако по их результатам документ о перемирии не был подписан. В декабре Зеленский предложил России «формулу мира». Она состоит из пяти пунктов — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. Однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры на этих условиях, сообщает RT.

Среди украинских политиков заметна усталость от конфликта с Россией. Об этом заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов. «Общий тренд — это некая нарастающая усталость от конфликта. Очевидно, что есть желание (украинских) политиков, будущих политиков и бизнесменов попытаться сыграть на этой усталости и выйти на политическую арену», — цитирует слова Раимова интернет газета «Вести.ру». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Стороны уже проводили переговоры о заключении мира. Они состоялись в конце марта в Турции. Однако по их результатам документ о перемирии не был подписан. В декабре Зеленский предложил России «формулу мира». Она состоит из пяти пунктов — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. Однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры на этих условиях, сообщает RT.