Стало известно, зачем российские бойцы разнесли администрацию в Херсоне

Сальдо: ВС РФ ударили по администрации в Херсоне, где были офицеры ВСУ
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ВС РФ ударили по администрации, чтобы вывести из строя коммуникации ВСУ
ВС РФ ударили по администрации, чтобы вывести из строя коммуникации ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, поскольку в его подвале находился командный пункт управления беспилотниками ВСУ, а также размещались иностранные наемники и украинские офицеры. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Поэтому именно удар по зданию администрации, это областная администрация, в которой я в свое время работал, там есть специально подготовленное подвальное помещение защищенное. Там находился один из таких пунктов управления беспилотными системами», — рассказал Сальдо на Петербургском экономическом форуме. Его цитирует РИА Новости.

По словам Сальдо, целью удара было не простое уничтожение здания, а выведение из строя коммуникаций, обеспечивающих управление военными операциями противника. В этом месте преимущественно находились иностранные советники и наемники, а также часть офицерского состава ВСУ. Как отметил Сальдо, в самом Херсоне по-прежнему функционирует значительное количество командных пунктов, управляющих беспилотными системами и подразделениями украинской армии.

Ранее Херсонская область неоднократно подвергалась массированным атакам со стороны ВСУ с использованием ударных беспилотников, которые отражались силами российской противовоздушной обороны. По данным Сальдо, за 12 июня было сбито несколько украинских БПЛА над регионом.

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ВС РФ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, поскольку в его подвале находился командный пункт управления беспилотниками ВСУ, а также размещались иностранные наемники и украинские офицеры. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Поэтому именно удар по зданию администрации, это областная администрация, в которой я в свое время работал, там есть специально подготовленное подвальное помещение защищенное. Там находился один из таких пунктов управления беспилотными системами», — рассказал Сальдо на Петербургском экономическом форуме. Его цитирует РИА Новости. По словам Сальдо, целью удара было не простое уничтожение здания, а выведение из строя коммуникаций, обеспечивающих управление военными операциями противника. В этом месте преимущественно находились иностранные советники и наемники, а также часть офицерского состава ВСУ. Как отметил Сальдо, в самом Херсоне по-прежнему функционирует значительное количество командных пунктов, управляющих беспилотными системами и подразделениями украинской армии. Ранее Херсонская область неоднократно подвергалась массированным атакам со стороны ВСУ с использованием ударных беспилотников, которые отражались силами российской противовоздушной обороны. По данным Сальдо, за 12 июня было сбито несколько украинских БПЛА над регионом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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