В Челябинской области набирают кандидатов на службу в морском отряде Озерска

В отряд набирают, как мужчин, так и женщин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту в морском отряде Озерска. Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе набора на военную служба по контракту в Уральском военном округе ВНГ РФ, в отряде открыты вакансии на целый ряд должностей, в том числе и женских.

«Вакантные должности: моторист, командир катера, старший водолаз, помощник командира катера, контролер, старший моторист. Заработная плата от 40 тысяч рублей», — говорится объявлении.

Чтобы попасть в отряд кандидатам необходимо иметь российское гражданство и быть годным по состоянию здоровья. Также военнослужащие должны проходить по возрасту. На момент подписания контракта им должно быть не более 40 лет.

Успешные кандидаты, которые прошли отбор и подписали контракт получают все социальные гарантии, положенные военнослужащим. Их обеспечивают стабильным заработком, формой, питанием. Также они становятся участниками программы военной ипотеки и смогут получить свое жилье через шесть лет службы. Помимо этого, военнослужащие гарантировано выходят на пенсию через 20 лет выслуги.

Кандидата «развернут» при попытке попасть в отряд только в том случае, если он был уволен с прежнего места службы из-за нарушений условий контракта. Кандидатов с судимостью и лишенных водительских прав рассматривают в индивидуальном порядке.

Ранее челябинцев приглашали служить на флот в Мурманск. Кандидаты также смогут получить все гарантии военнослужащих.