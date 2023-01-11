Голикова: жители новых регионов будут получать пенсии по законам РФ

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Граждане новых регионов смогут подтвердить свой стаж Фото:

Жители новых регионов России будут получать пенсии в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, пенсии будут назначаться, исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу», — сказала Голикова журналистам после совещания президента РФ с министрами. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

По ее словам, власти новых регионов создают межведомственные комиссии, чтобы жители новых регионов могли подтвердить свой стаж и доход. Комиссии будут помогать подтвердить стаж для получения пенсии.

В октябре сообщалось, что с января в новых регионах будут работать отделения Соцфонда для назначения российских пенсий и других выплат. Президент России Владимир Путин призвал не откладывать развитие новых территорий из-за СВРО, передает Пятый канал.

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Жители новых регионов России будут получать пенсии в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, пенсии будут назначаться, исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу», — сказала Голикова журналистам после совещания президента РФ с министрами. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По ее словам, власти новых регионов создают межведомственные комиссии, чтобы жители новых регионов могли подтвердить свой стаж и доход. Комиссии будут помогать подтвердить стаж для получения пенсии. В октябре сообщалось, что с января в новых регионах будут работать отделения Соцфонда для назначения российских пенсий и других выплат. Президент России Владимир Путин призвал не откладывать развитие новых территорий из-за СВРО, передает Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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