Жители новых регионов с января начнут получать российские пенсии

28 октября 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Пенсии будут рассчитывать с учетом стажа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Отделения Соцфонда откроются с 1 января 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С этого момента жители новых регионов РФ будут получать пенсии и социальные пособия наряду с остальными россиянами. «Механизм назначения пенсий будет аналогичным крымскому опыту. Размер и порядок назначения выплат в целом будут определяться так же, как и в России: с учетом стажа, пенсионных баллов и т. д.», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. Эти территории были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине.

Отделения Соцфонда откроются с 1 января 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С этого момента жители новых регионов РФ будут получать пенсии и социальные пособия наряду с остальными россиянами. «Механизм назначения пенсий будет аналогичным крымскому опыту. Размер и порядок назначения выплат в целом будут определяться так же, как и в России: с учетом стажа, пенсионных баллов и т. д.», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. Эти территории были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине.