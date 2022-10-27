27 октября 2022

Жители новых регионов с января начнут получать российские пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осень. Пенсионеры. Курган , парк, пенсия, пенсионеры, осень
Пенсии будут рассчитывать с учетом стажа Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Отделения Соцфонда откроются с 1 января 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С этого момента жители новых регионов РФ будут получать пенсии и социальные пособия наряду с остальными россиянами.

«Механизм назначения пенсий будет аналогичным крымскому опыту. Размер и порядок назначения выплат в целом будут определяться так же, как и в России: с учетом стажа, пенсионных баллов и т. д.», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. Эти территории были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отделения Соцфонда откроются с 1 января 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С этого момента жители новых регионов РФ будут получать пенсии и социальные пособия наряду с остальными россиянами. «Механизм назначения пенсий будет аналогичным крымскому опыту. Размер и порядок назначения выплат в целом будут определяться так же, как и в России: с учетом стажа, пенсионных баллов и т. д.», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. Эти территории были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...