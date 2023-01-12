В Минобороны раскрыли потери ВСУ на купянском направлении

Российская армия уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво
В Минобороны рассказали об успехах российской армии на купянском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Об это рассказали в Минобороны РФ.

«ВС РФ уничтожили за сутки пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении», — говорится в сообщении Минобороны. Также сообщается, что потери личного состава ВСУ на этом участке за последние сутки составили 30 человек.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что украинская армия перебрасывает элитные бригады войск на этот участок. Необходимость применять элитные резервы связана с успехами ВС РФ и возможным прорывом линии обороны ВСУ, передает RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Об это рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили за сутки пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении», — говорится в сообщении Минобороны. Также сообщается, что потери личного состава ВСУ на этом участке за последние сутки составили 30 человек. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что украинская армия перебрасывает элитные бригады войск на этот участок. Необходимость применять элитные резервы связана с успехами ВС РФ и возможным прорывом линии обороны ВСУ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...