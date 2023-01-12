В Минобороны раскрыли потери ВСУ на купянском направлении

В Минобороны рассказали об успехах российской армии на купянском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Об это рассказали в Минобороны РФ.
«ВС РФ уничтожили за сутки пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении», — говорится в сообщении Минобороны. Также сообщается, что потери личного состава ВСУ на этом участке за последние сутки составили 30 человек.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что украинская армия перебрасывает элитные бригады войск на этот участок. Необходимость применять элитные резервы связана с успехами ВС РФ и возможным прорывом линии обороны ВСУ, передает RT.
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