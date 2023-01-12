Мэр из ХМАО озвучил сроки строительства школы, которую ждут 7 лет

Мэр Урая: школу, которую ждут 7 лет, сдадут в декабря 2024 года

13 января 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Строительство школы планируют начать летом 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Урая Тимур Закирзянов назвал сроки завершения строительства школы на 900 мест, которую жители города ждут семь лет. В прямом эфире на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава города сообщил, что школу введут в эксплуатацию 1 декабря 2024 года. «Муниципальный контракт между УКС нашего города и строительной компанией „Ной“, которая будет выполнять работы по строительству школы, подписан 30 декабря 2022 года. „Красной линией“ предварительно можно назвать 1 декабря 2024 года, когда школа будет полностью готова и распахнет для учеников свои двери», — подчеркнул Закирзянов. По словам мэра, работы по строительству и проектированию будут идти параллельно, что позволит ускорить процесс. «Надеемся, что в летний период уже удастся начать строительные работы. Финансово проект подтвержден: привлечены средства федерального и окружного бюджетов. Новое здание общеобразовательного учреждения разгрузит школу № 4 и позволит реконструировать старое здание школы № 2», — добавил Закирзянов. Ранее URA.RU писало, что Закирзянов во время ежегодного отчета перед депутатами оправдался за невыплату зарплаты работникам образования. Он заверил депутатов, что все учителя во всех образовательных организациях вовремя получили выплаты.

Мэр Урая Тимур Закирзянов назвал сроки завершения строительства школы на 900 мест, которую жители города ждут семь лет. В прямом эфире на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава города сообщил, что школу введут в эксплуатацию 1 декабря 2024 года. «Муниципальный контракт между УКС нашего города и строительной компанией „Ной“, которая будет выполнять работы по строительству школы, подписан 30 декабря 2022 года. „Красной линией“ предварительно можно назвать 1 декабря 2024 года, когда школа будет полностью готова и распахнет для учеников свои двери», — подчеркнул Закирзянов. По словам мэра, работы по строительству и проектированию будут идти параллельно, что позволит ускорить процесс. «Надеемся, что в летний период уже удастся начать строительные работы. Финансово проект подтвержден: привлечены средства федерального и окружного бюджетов. Новое здание общеобразовательного учреждения разгрузит школу № 4 и позволит реконструировать старое здание школы № 2», — добавил Закирзянов. Ранее URA.RU писало, что Закирзянов во время ежегодного отчета перед депутатами оправдался за невыплату зарплаты работникам образования. Он заверил депутатов, что все учителя во всех образовательных организациях вовремя получили выплаты.