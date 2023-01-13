13 января 2023
12 января 2023

Мэр из ЯНАО наградил за спасение человека жителей отдаленной деревни

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители деревни спасли в тундре мужчину с переломом ноги Фото:

Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал вручил благодарности за спасение человека жителям отдаленной деревни Лаборовая. Как сообщил мэр в своем telegram-канале, мужчина сломал ногу в тундре.

«Вручил благодарности окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности трем приуральцам: заведующей ФАПа Людмиле Кутинбетовой, проводнику Михаилу Неркаги и водителю Гаврилу Тайбери. Этой зимой наши земляки, невзирая на непогоду, выехали на помощь мужчине, получившему перелом ноги тундре, и тем самым спасли ему жизнь», — рассказал глава.

В рамках рабочей поездки Сакал также посетил старожилов-тундровиков, у которых сгорел чум. «Семью Домны Лаптандер опекаем с момента серьезного пожара. В короткие сроки доставили зимние нюки и печь. Организовали подвоз дров», — добавил глава.

Ранее сообщалось, что глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин поздравил с Новым годом девять семей рода Леонида Пяка в тундре. Он вручил детям подарки.

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Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал вручил благодарности за спасение человека жителям отдаленной деревни Лаборовая. Как сообщил мэр в своем telegram-канале, мужчина сломал ногу в тундре. «Вручил благодарности окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности трем приуральцам: заведующей ФАПа Людмиле Кутинбетовой, проводнику Михаилу Неркаги и водителю Гаврилу Тайбери. Этой зимой наши земляки, невзирая на непогоду, выехали на помощь мужчине, получившему перелом ноги тундре, и тем самым спасли ему жизнь», — рассказал глава. В рамках рабочей поездки Сакал также посетил старожилов-тундровиков, у которых сгорел чум. «Семью Домны Лаптандер опекаем с момента серьезного пожара. В короткие сроки доставили зимние нюки и печь. Организовали подвоз дров», — добавил глава. Ранее сообщалось, что глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин поздравил с Новым годом девять семей рода Леонида Пяка в тундре. Он вручил детям подарки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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