Мэр из ЯНАО наградил за спасение человека жителей отдаленной деревни

Жители деревни спасли в тундре мужчину с переломом ноги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал вручил благодарности за спасение человека жителям отдаленной деревни Лаборовая. Как сообщил мэр в своем telegram-канале, мужчина сломал ногу в тундре.

«Вручил благодарности окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности трем приуральцам: заведующей ФАПа Людмиле Кутинбетовой, проводнику Михаилу Неркаги и водителю Гаврилу Тайбери. Этой зимой наши земляки, невзирая на непогоду, выехали на помощь мужчине, получившему перелом ноги тундре, и тем самым спасли ему жизнь», — рассказал глава.

В рамках рабочей поездки Сакал также посетил старожилов-тундровиков, у которых сгорел чум. «Семью Домны Лаптандер опекаем с момента серьезного пожара. В короткие сроки доставили зимние нюки и печь. Организовали подвоз дров», — добавил глава.

Ранее сообщалось, что глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин поздравил с Новым годом девять семей рода Леонида Пяка в тундре. Он вручил детям подарки.