29 декабря 2022
28 декабря 2022

Мэр из ЯНАО вручил новогодние подарки детям тундровиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, елка, игрушки, новогодние украшения, шары, новый год, елочка, праздник
Антон Колодин подарил детям новогодние подарки Фото:

Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин поздравил с Новым годом девять семей рода Леонида Пяка в тундре и вручил детям подарки. Информация опубликована в telegram-канале мэра.

«Побывали в стойбище оленеводов и рыбаков Хальмито в Вынгапуровской тундре. Поздравил маленьких кочевников сладкими подарками, вместе нарядили елку, поводили хоровод, а потом согрелись в уютном чуме горячим чаем», — написал Колодин.

Глава отметил, ежегодно поздравляет тундровиков с Новым годом. Вместе с Колодиным в стойбище побывали представители общественного движения «Ямал — потомкам!». «Очень тепло и светло от встречи с нашими хранителями традиций и культуры. Желаю, чтоб в каждом чуме пуровской тундры горел очаг, был достаток и мир!» — добавил мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетнего мальчика из Нового Уренгоя. Он загадал футбольный мяч.

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Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин поздравил с Новым годом девять семей рода Леонида Пяка в тундре и вручил детям подарки. Информация опубликована в telegram-канале мэра. «Побывали в стойбище оленеводов и рыбаков Хальмито в Вынгапуровской тундре. Поздравил маленьких кочевников сладкими подарками, вместе нарядили елку, поводили хоровод, а потом согрелись в уютном чуме горячим чаем», — написал Колодин. Глава отметил, ежегодно поздравляет тундровиков с Новым годом. Вместе с Колодиным в стойбище побывали представители общественного движения «Ямал — потомкам!». «Очень тепло и светло от встречи с нашими хранителями традиций и культуры. Желаю, чтоб в каждом чуме пуровской тундры горел очаг, был достаток и мир!» — добавил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетнего мальчика из Нового Уренгоя. Он загадал футбольный мяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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