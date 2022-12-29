Мэр из ЯНАО вручил новогодние подарки детям тундровиков

30 декабря 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Антон Колодин подарил детям новогодние подарки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин поздравил с Новым годом девять семей рода Леонида Пяка в тундре и вручил детям подарки. Информация опубликована в telegram-канале мэра. «Побывали в стойбище оленеводов и рыбаков Хальмито в Вынгапуровской тундре. Поздравил маленьких кочевников сладкими подарками, вместе нарядили елку, поводили хоровод, а потом согрелись в уютном чуме горячим чаем», — написал Колодин. Глава отметил, ежегодно поздравляет тундровиков с Новым годом. Вместе с Колодиным в стойбище побывали представители общественного движения «Ямал — потомкам!». «Очень тепло и светло от встречи с нашими хранителями традиций и культуры. Желаю, чтоб в каждом чуме пуровской тундры горел очаг, был достаток и мир!» — добавил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетнего мальчика из Нового Уренгоя. Он загадал футбольный мяч.

Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин поздравил с Новым годом девять семей рода Леонида Пяка в тундре и вручил детям подарки. Информация опубликована в telegram-канале мэра. «Побывали в стойбище оленеводов и рыбаков Хальмито в Вынгапуровской тундре. Поздравил маленьких кочевников сладкими подарками, вместе нарядили елку, поводили хоровод, а потом согрелись в уютном чуме горячим чаем», — написал Колодин. Глава отметил, ежегодно поздравляет тундровиков с Новым годом. Вместе с Колодиным в стойбище побывали представители общественного движения «Ямал — потомкам!». «Очень тепло и светло от встречи с нашими хранителями традиций и культуры. Желаю, чтоб в каждом чуме пуровской тундры горел очаг, был достаток и мир!» — добавил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетнего мальчика из Нового Уренгоя. Он загадал футбольный мяч.