Россияне попрощались с актрисой Инной Чуриковой. Скрин

14 января 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Россияне выразили соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой Фото: Андрей Любимов / АГН Москва Уход актрисы Инны Чуриковой — невосполнимая утрата, и ее кинообразы будут жить еще очень долго. Так прокомментировал режиссер Карен Шахназаров известие о смерти актрисы. «Так что, конечно, эта утрата, она такая, незаменимая. Действительно незаменимая. Я уверен, что ее образы, которые она создала, они будут очень долго жить, она создала много потрясающих образов в кино и в театре», — сказал Шахназаров журналистам РИА Новости. Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет в Москве. Она скончалась в результате множественных новообразований в головном мозге, сообщает издание «Дни.ру». Актерский талант она развивала с самого детства: еще в школе она начала заниматься в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского. В 1965 году Чурикова окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина и поступила в Московский театр юного зрителя. Одной из первых заметных работ в кино для Чуриковой стала роль Марфушки в сказке «Морозко». Всего на ее счету более 60 ролей в кино. В 1975 году актриса поступила на службу в театр «Ленком», где играла всю жизнь. Инна Чурикова была горячо любима российским зрителем. Пользователи соцсетей выражают соболезнования родным и близким актрисы. Соцсети Соцсети Соцсети Соцсети

Уход актрисы Инны Чуриковой — невосполнимая утрата, и ее кинообразы будут жить еще очень долго. Так прокомментировал режиссер Карен Шахназаров известие о смерти актрисы. «Так что, конечно, эта утрата, она такая, незаменимая. Действительно незаменимая. Я уверен, что ее образы, которые она создала, они будут очень долго жить, она создала много потрясающих образов в кино и в театре», — сказал Шахназаров журналистам РИА Новости. Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет в Москве. Она скончалась в результате множественных новообразований в головном мозге, сообщает издание «Дни.ру». Актерский талант она развивала с самого детства: еще в школе она начала заниматься в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского. В 1965 году Чурикова окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина и поступила в Московский театр юного зрителя. Одной из первых заметных работ в кино для Чуриковой стала роль Марфушки в сказке «Морозко». Всего на ее счету более 60 ролей в кино. В 1975 году актриса поступила на службу в театр «Ленком», где играла всю жизнь. Инна Чурикова была горячо любима российским зрителем. Пользователи соцсетей выражают соболезнования родным и близким актрисы.