Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил штаб группировки войск «Восток» в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Министр выразил благодарность военным за мужество и героизм при выполнении задач спецоперации и вручил им государственные награды. Также он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова касательно текущей ситуации на фронте.
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