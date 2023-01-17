Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации

17 января 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Сергей Шойгу проверил штаб группировки войск «Восток» в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Министр выразил благодарность военным за мужество и героизм при выполнении задач спецоперации и вручил им государственные награды. Также он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова касательно текущей ситуации на фронте.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил штаб группировки войск «Восток» в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Министр выразил благодарность военным за мужество и героизм при выполнении задач спецоперации и вручил им государственные награды. Также он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова касательно текущей ситуации на фронте.