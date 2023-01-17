Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил штаб группировки войск «Восток» в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Министр выразил благодарность военным за мужество и героизм при выполнении задач спецоперации и вручил им государственные награды. Также он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова касательно текущей ситуации на фронте.

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил штаб группировки войск «Восток» в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Министр выразил благодарность военным за мужество и героизм при выполнении задач спецоперации и вручил им государственные награды. Также он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова касательно текущей ситуации на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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