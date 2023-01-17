Арестович публично извинился за свои слова об ударе по дому в Днепре

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, сво
Арестович извинился за свое высказывание об украинской системе ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович публично извинился за свои слова об ударе по дому в Днепре. Заявление с извинениями он опубликовал в своем telegram-канале.

«Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он отметил, что допустил ошибку.

14 января в Днепре был разрушен подъезд жилого дома. В эфире на youtube-канале «Фейгин* Live» (Марк Фейгин внeсен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов) Арестович заявил, что взрыв ракеты произошел из-за работы ПВО. В Верховной Раде Украины начался сбор подписей за отставку Арестовича из-за его заявления, передает RT. Он опубликовал сообщение с извинениями в своем telegram-канале, которое позднее удалил. Интернет-пользователи раскритиковали Арестовича за удаленное извинение.

*Марк Фейгин внeсен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов

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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович публично извинился за свои слова об ударе по дому в Днепре. Заявление с извинениями он опубликовал в своем telegram-канале. «Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он отметил, что допустил ошибку. 14 января в Днепре был разрушен подъезд жилого дома. В эфире на youtube-канале «Фейгин* Live» (Марк Фейгин внeсен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов) Арестович заявил, что взрыв ракеты произошел из-за работы ПВО. В Верховной Раде Украины начался сбор подписей за отставку Арестовича из-за его заявления, передает RT. Он опубликовал сообщение с извинениями в своем telegram-канале, которое позднее удалил. Интернет-пользователи раскритиковали Арестовича за удаленное извинение. *Марк Фейгин внeсен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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