Арестович публично извинился за свои слова об ударе по дому в Днепре

17 января 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Арестович извинился за свое высказывание об украинской системе ПВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник офиса президента Украины Алексей Арестович публично извинился за свои слова об ударе по дому в Днепре. Заявление с извинениями он опубликовал в своем telegram-канале. «Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он отметил, что допустил ошибку. 14 января в Днепре был разрушен подъезд жилого дома. В эфире на youtube-канале «Фейгин* Live» (Марк Фейгин внeсен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов) Арестович заявил, что взрыв ракеты произошел из-за работы ПВО. В Верховной Раде Украины начался сбор подписей за отставку Арестовича из-за его заявления, передает RT. Он опубликовал сообщение с извинениями в своем telegram-канале, которое позднее удалил. Интернет-пользователи раскритиковали Арестовича за удаленное извинение. *Марк Фейгин внeсен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович публично извинился за свои слова об ударе по дому в Днепре. Заявление с извинениями он опубликовал в своем telegram-канале. «Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он отметил, что допустил ошибку. 14 января в Днепре был разрушен подъезд жилого дома. В эфире на youtube-канале «Фейгин* Live» (Марк Фейгин внeсен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов) Арестович заявил, что взрыв ракеты произошел из-за работы ПВО. В Верховной Раде Украины начался сбор подписей за отставку Арестовича из-за его заявления, передает RT. Он опубликовал сообщение с извинениями в своем telegram-канале, которое позднее удалил. Интернет-пользователи раскритиковали Арестовича за удаленное извинение. *Марк Фейгин внeсен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов