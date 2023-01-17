В Кремле объяснили объявленную Шойгу реформу российской армии

Песков: реформа армии необходима для победы в прокси-войне

17 января 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Песков рассказал, зачем нужны реформы армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Реформа российской армии необходима, чтобы обеспечить безопасность РФ в прокси-войне, которую ведет Запад. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Предположения были озвучены Минобороны. Они еще будут конкретизироваться. С увеличением призывного возраста концептуально президент Путин согласился. Сейчас этот инструментарий дорабатывается. Связано это с прокси-войной, которую станы Запада ведут против РФ. С этим связаны такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена. И Минобороны выполняет свою роль», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Реформа российской армии необходима, чтобы обеспечить безопасность РФ в прокси-войне, которую ведет Запад. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Предположения были озвучены Минобороны. Они еще будут конкретизироваться. С увеличением призывного возраста концептуально президент Путин согласился. Сейчас этот инструментарий дорабатывается. Связано это с прокси-войной, которую станы Запада ведут против РФ. С этим связаны такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена. И Минобороны выполняет свою роль», — заявил Песков в ходе конференц-колла.