Песков ответил на вопрос об увольнении Арестовича

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков отказался комментировать увольнение Арестовича Фото:

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать увольнение советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он призвал журналистов заниматься «нашими делами».

«Давайте не будем комментировать служебные увольнения, назначения и отставки на Украине. Давайте будем заниматься нашими делами», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать увольнение советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он призвал журналистов заниматься «нашими делами». «Давайте не будем комментировать служебные увольнения, назначения и отставки на Украине. Давайте будем заниматься нашими делами», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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