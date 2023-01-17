Песков ответил на вопрос об увольнении Арестовича

Песков отказался комментировать увольнение Арестовича
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать увольнение советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он призвал журналистов заниматься «нашими делами».
«Давайте не будем комментировать служебные увольнения, назначения и отставки на Украине. Давайте будем заниматься нашими делами», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.