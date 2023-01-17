В челябинском районе в сгоревшем доме обнаружили тела двух пенсионеров

Испытательная пожарная лаборатория расследует причины пожара Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Варненском районе Челябинской области при пожаре в жилом доме погибло два пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сейчас выясняют причины пожара.

«Наблюдалось открытое горение в одной половине дома. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили двоих погибших пенсионеров- мужчину и женщину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по области.

В ведомстве отметили, что в другой половине дома проживала семья из пяти человек. Все они самостоятельно эвакуировались. Медицинская помощь им не понадобилась.

Сотрудники МЧС вновь напомнили о простых правилах, которые помогут избежать пожара. Жителей просят не оставлять без присмотра, особенно в ночное время, работающие электронагревательные приборы и топящиеся печи, а также установить в жилье автономный пожарный извещатель, который позволит обнаружить пожар на ранней стадии.