17 января 2023

В челябинском районе в сгоревшем доме обнаружили тела двух пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревне Броды Пермского района Пермского края 2 июня 2014, пожарище, последствия снегопада, пепелище
Испытательная пожарная лаборатория расследует причины пожара Фото:

В Варненском районе Челябинской области при пожаре в жилом доме погибло два пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сейчас выясняют причины пожара.

«Наблюдалось открытое горение в одной половине дома. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили двоих погибших пенсионеров- мужчину и женщину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по области.

В ведомстве отметили, что в другой половине дома проживала семья из пяти человек. Все они самостоятельно эвакуировались. Медицинская помощь им не понадобилась.

Сотрудники МЧС вновь напомнили о простых правилах, которые помогут избежать пожара. Жителей просят не оставлять без присмотра, особенно в ночное время, работающие электронагревательные приборы и топящиеся печи, а также установить в жилье автономный пожарный извещатель, который позволит обнаружить пожар на ранней стадии.

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В Варненском районе Челябинской области при пожаре в жилом доме погибло два пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сейчас выясняют причины пожара. «Наблюдалось открытое горение в одной половине дома. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили двоих погибших пенсионеров- мужчину и женщину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по области. В ведомстве отметили, что в другой половине дома проживала семья из пяти человек. Все они самостоятельно эвакуировались. Медицинская помощь им не понадобилась. Сотрудники МЧС вновь напомнили о простых правилах, которые помогут избежать пожара. Жителей просят не оставлять без присмотра, особенно в ночное время, работающие электронагревательные приборы и топящиеся печи, а также установить в жилье автономный пожарный извещатель, который позволит обнаружить пожар на ранней стадии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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