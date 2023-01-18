Лавров: на Украине создали нацистское государство с благословения Запада

С благословлением Запада, на Украине создано полицейское нацистское государство. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Создание полицейского нацистского государства [на Украине] идет полным ходом. Сейчас оно по сути дела завершено с благословения Запада», — сказал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».
Ранее глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не будет вести переговоры на условиях президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что Киев не готов к переговорам.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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С благословлением Запада, на Украине создано полицейское нацистское государство. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Создание полицейского нацистского государства [на Украине] идет полным ходом. Сейчас оно по сути дела завершено с благословения Запада», — сказал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Ранее глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не будет вести переговоры на условиях президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что Киев не готов к переговорам. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.