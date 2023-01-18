Подпольный спиртзавод находился в одном из складских помещений на Старом Тобольском тракте Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская полиция обнаружила подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа». Там уточнили, что спиртзавод располагался в одном из складских помещений на Старом Тобольском тракте.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени пресечена деятельность цеха, в котором производилась немаркированная спиртосодержащая продукция. Мероприятия проводились при участии Росгвардии. Подпольное производство находилось в одном из складских помещений на Старом Тобольском тракте. В помещении полицейскими обнаружены пластиковые цистерны и канистры, а также специальное оборудование, предназначенное для производства спиртосодержащей продукции», — сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Там добавили, что на указанном складе также хранилась пшеница, которую злоумышленники использовали в качестве сырья. Также там складировалась готовая продукция: силовики изъяли 7,5 тыс. литров спирта крепостью 95,6%. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171.3 УК РФ — незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Подозреваемые в совершении преступления задержаны.