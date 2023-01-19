ФСБ заподозрила гражданина США в шпионаже против России

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, госбезопасность
ФСБ возбуждено дело против американца, подозреваемого в шпионаже Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело против гражданина США. Американец подозревается в шпионаже, сообщает пресс-служба ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ „Шпионаж“», — передает пресс-служба ФСБ. Уточняется, что американца подозревают в сборе разведывательной информации по биологической тематике, которая направлена против безопасности России.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело против гражданина США. Американец подозревается в шпионаже, сообщает пресс-служба ФСБ. «Федеральной службой безопасности РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ „Шпионаж“», — передает пресс-служба ФСБ. Уточняется, что американца подозревают в сборе разведывательной информации по биологической тематике, которая направлена против безопасности России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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