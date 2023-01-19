Военный эксперт раскритиковал мощь танков, которые Франция хочет передать Киеву. Видео

Военный эксперт Литовкин: французские танки Leclerc медленные и неманевренные

19 января 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Французские танки уступают российским, отметил Виктор Литовкин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французские танки Leclerc, которые Франция хочет передать Киеву, во многом уступают российским. С таким мнением выступил военный эксперт Виктор Литовкин. «Он выше нашего танка по росту, поэтому и цель более крупная, чем наш танк. И вес у него больше, чем у нашего танка — под 60 тонн, что делает его менее маневренным, чем наши танки», — сказал Виктор Литовкин в разговоре с Пятым каналом. Единственным преимуществом французских танков над российскими Литовкин назвал то, что в их кабине больше места. «Не так тесно как в наших других танках. Вот и все», — пояснил эксперт, отметив, что это вовсе не гарантирует боевое превосходство на линии фронта. О том, что Франция готовится передать Украине танки Leclerc ранее сообщило издание Politico. Как уточняли журналисты, подобная мера помощи Киеву все еще обсуждается французскими властями. Западные страны, в том числе и Франция, начали оказывать активную военную помощь Украине после начала Россией спецоперации 24 февраля 2022 года. Так, ранее Франция заявила о готовности передать Киеву легкие танки MX-10RC в течение двух месяцев.

Французские танки Leclerc, которые Франция хочет передать Киеву, во многом уступают российским. С таким мнением выступил военный эксперт Виктор Литовкин. «Он выше нашего танка по росту, поэтому и цель более крупная, чем наш танк. И вес у него больше, чем у нашего танка — под 60 тонн, что делает его менее маневренным, чем наши танки», — сказал Виктор Литовкин в разговоре с Пятым каналом. Единственным преимуществом французских танков над российскими Литовкин назвал то, что в их кабине больше места. «Не так тесно как в наших других танках. Вот и все», — пояснил эксперт, отметив, что это вовсе не гарантирует боевое превосходство на линии фронта. О том, что Франция готовится передать Украине танки Leclerc ранее сообщило издание Politico. Как уточняли журналисты, подобная мера помощи Киеву все еще обсуждается французскими властями. Западные страны, в том числе и Франция, начали оказывать активную военную помощь Украине после начала Россией спецоперации 24 февраля 2022 года. Так, ранее Франция заявила о готовности передать Киеву легкие танки MX-10RC в течение двух месяцев.