Politico: Франция готовится передать Украине свой основной танк Leclerc

19 января 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Во Франции думают предоставить Украине танки Leclerc, пишет Politico Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во Франции рассматривают возможность предоставления Украине своих танков Leclerc. Об этом сообщает Politico. «Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом», — сказал французский чиновник изданию . Он также отметил, что данный вопрос будет решен в ходе совместного заседания кабминов Франции и Германии. Уточняется, что французы рассматривают возможность отправки на Украину своих основных танков Leclerc, чтобы помочь Германии решится на аналогичную поддержку в виде предоставления своих танков Leopard. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенбер усилил давление на Германию, чтобы та поспешила с отправкой танков Leopard 2 на Украину. В свою очередь, в Великобритании пообещали дать Киеву 12 танков Challenger 2. В Минобороны ФРГ же пока решили не отправлять Украине боевые танки, передает «Национальная служба новостей». Также в США не планируют включать танки Abrams в ближайший пакет военной помощи, передает RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите и поддержке мирного населения Донбасса.

Во Франции рассматривают возможность предоставления Украине своих танков Leclerc. Об этом сообщает Politico. «Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом», — сказал французский чиновник изданию. Он также отметил, что данный вопрос будет решен в ходе совместного заседания кабминов Франции и Германии. Уточняется, что французы рассматривают возможность отправки на Украину своих основных танков Leclerc, чтобы помочь Германии решится на аналогичную поддержку в виде предоставления своих танков Leopard. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенбер усилил давление на Германию, чтобы та поспешила с отправкой танков Leopard 2 на Украину. В свою очередь, в Великобритании пообещали дать Киеву 12 танков Challenger 2. В Минобороны ФРГ же пока решили не отправлять Украине боевые танки, передает «Национальная служба новостей». Также в США не планируют включать танки Abrams в ближайший пакет военной помощи, передает RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите и поддержке мирного населения Донбасса.