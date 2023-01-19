В Миассе строители устроили взрыв из-за незаконной врезки и утечки газа

Рабочие незаконно подключились к газовой трубе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) взрыв газа в одном из строящихся частных домов произошел из-за незаконного подключения строителей к газовой трубе и последующей утечки газа, сообщил источник в правоохранительных органах. В пресс-службе прокуратуры области URA.RU 20 января подтвердили, что по данному факту возбужденно уголовное дело.

«ЧП в Миассе связанно с неправильной эксплуатацией газового оборудование. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Дело поставлено в прокуратуре на контроль», — заявили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник в правоохранительных органах отметил URA.RU, что во время строительства частного дома рабочие незаконно подключились к газовой трубе и нарушили все правила безопасности. Они также использовали для обогрева помещения газовую горелку, которая питалась от резинового шланга. В результате произошла утечка, которая и привела к взрыву газовой смеси.

Инсайдер добавил, что рабочие работали на данном объекте неофициально. Ранее троих пострадавших рабочих увезли в больницу с ожогами различной степени.