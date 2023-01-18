18 января 2023

В одном из домов Миасса произошел взрыв газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 5. Магнитогорск, пожарная охрана, мсч
Взрыв произошел из-за неправильного обращения с газовым оборудованием Фото:

В Миассе (Челябинская область) 19 января в одном из строящихся частных домов произошел взрыв газа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, предварительной причиной ЧП может быть неправильная эксплуатация газового оборудования.

«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в строящемся частном жилом доме. Предварительно, хлопок произошел из-за нарушения правил эксплуатации тепловой пушки. Целостность конструкций строящего дома не нарушена», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

Там отметили, что при взрыве жертв удалось избежать. Медицинская помощь потребовалась троим. Их с ожогами различных частей тела доставили в городскую больницу.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Миассе (Челябинская область) 19 января в одном из строящихся частных домов произошел взрыв газа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, предварительной причиной ЧП может быть неправильная эксплуатация газового оборудования. «Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в строящемся частном жилом доме. Предварительно, хлопок произошел из-за нарушения правил эксплуатации тепловой пушки. Целостность конструкций строящего дома не нарушена», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства. Там отметили, что при взрыве жертв удалось избежать. Медицинская помощь потребовалась троим. Их с ожогами различных частей тела доставили в городскую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...