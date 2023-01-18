В одном из домов Миасса произошел взрыв газа

В Миассе (Челябинская область) 19 января в одном из строящихся частных домов произошел взрыв газа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, предварительной причиной ЧП может быть неправильная эксплуатация газового оборудования.
«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в строящемся частном жилом доме. Предварительно, хлопок произошел из-за нарушения правил эксплуатации тепловой пушки. Целостность конструкций строящего дома не нарушена», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.
Там отметили, что при взрыве жертв удалось избежать. Медицинская помощь потребовалась троим. Их с ожогами различных частей тела доставили в городскую больницу.
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