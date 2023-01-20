В Кремле объяснили, продолжается ли мобилизация в России

Дмитрий Песков заявил, что нужно ждать заявление Путина, касающееся мобилизации
новость из сюжетаМобилизация в России
Число резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации было обеспечено. Далее пошел призыв на срочную военную службу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Смотрите, мы ориентируемся на сказанное президентом [РФ Владимиром Путиным]. В рамках мобилизации число резервистов, которое планировалось было обеспечено. Дальше начался призыв на срочную службу. Давайте ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина», — заявило Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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