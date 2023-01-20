Нидерланды готовы оплатить танки Leopard для Украины

После решения стран НАТО о поставке тяжелого вооружения на Украину, Нидерланды могут профинансировать танки Leopard. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
«Это определенно то, что мы хотели бы сделать», — заявила Оллонгрен в интервью агентству Bloomberg. Она отметила, такая практика была реализована с отправкой на Украину танков T-72 из Чехии.
В военном комитете НАТО призвали страны-участницы передать танки на Украину. Германия продолжает оттягивать передачу танков Киеву, передает телеканал 360. Российский политический аналитик Петр Колчин считает, что задержка связана с тем, что канцлер ФРГ испытывает давление альянса с одной стороны, но не может игнорировать мнение своих граждан с другой.
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После решения стран НАТО о поставке тяжелого вооружения на Украину, Нидерланды могут профинансировать танки Leopard. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. «Это определенно то, что мы хотели бы сделать», — заявила Оллонгрен в интервью агентству Bloomberg. Она отметила, такая практика была реализована с отправкой на Украину танков T-72 из Чехии. В военном комитете НАТО призвали страны-участницы передать танки на Украину. Германия продолжает оттягивать передачу танков Киеву, передает телеканал 360. Российский политический аналитик Петр Колчин считает, что задержка связана с тем, что канцлер ФРГ испытывает давление альянса с одной стороны, но не может игнорировать мнение своих граждан с другой.