ВСУ атаковали административное здание в Ростовской области

Украина в очередной раз атаковала Ростовскую область. Дежурные силы ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников. Атака была пресечена в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском , Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. Как отметил глава региона, в Миллерово было повреждено административное здание. Также урон понесла и техника во дворе. Помимо здания администрации в хуторе Треневка украинский дрон выбил стекла в частном доме и повредил хозпостройку и гараж. Информация о пострадавших отсутствует.