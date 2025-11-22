ВСУ атаковали административное здание в Ростовской области
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Украина в очередной раз атаковала Ростовскую область. Дежурные силы ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников. Атака была пресечена в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском , Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. Как отметил глава региона, в Миллерово было повреждено административное здание. Также урон понесла и техника во дворе. Помимо здания администрации в хуторе Треневка украинский дрон выбил стекла в частном доме и повредил хозпостройку и гараж. Информация о пострадавших отсутствует.
