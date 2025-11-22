Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ВСУ атаковали административное здание в Ростовской области

22 ноября 2025 в 08:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Украина в очередной раз атаковала Ростовскую область. Дежурные силы ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников. Атака была пресечена в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском , Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. Как отметил глава региона, в Миллерово было повреждено административное здание. Также урон понесла и техника во дворе. Помимо здания администрации в хуторе Треневка украинский дрон выбил стекла в частном доме и повредил хозпостройку и гараж. Информация о пострадавших отсутствует.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал